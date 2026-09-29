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Sjedinjene Američke Države su uvele novi paket sankcija protiv deset pojedinaca i nekoliko organizacija koje optužuju za pomaganje iranskih programa naoružanja.

Ministarstvo finansija SAD je objavilo da sankcionisani pojedinci i entiteti posluju u Kini, Hong Kongu, Pakistanu, Saudijskoj Arabiji i Turskoj i da su učestvovali u nabavci komponenti za iransko Ministarstvo odbrane.

Sankcije znače zamrzavanje njihove imovine i interesa u imovini koja se nalazi u SAD ili koju kontrolišu američka lica, a američkim građanima i kompanijama je zabranjeno da obavljaju transakcije sa njima.

Vašington tvrdi da je cilj mera da se Teheranu oteža obnova i razvoj vojnih kapaciteta i da se povećaju troškovi za mreže koje ga snabdevaju delovima i tehnologijom za oružje.

Ministarstvo finansija SAD je ranije opisalo mreže povezane sa iranskim Ministarstvom odbrane i Revolucionarnom gardom koje nabavljaju osetljivu tehnologiju i komponente za iransko oružje preko kompanija u Hong Kongu, Kini i drugim zemljama.

1/10 Vidi galeriju Iran Foto: YAHYA ARHAB/EPA, FAYYAZ AHMED/EPA

Novi paket je deo šireg pritiska na Iran

Nove mere su deo šire kampanje ekonomskog pritiska na Iran.

Ovog meseca, Vašington je takođe sankcionisao veliku banku za koju tvrdi da pomaže Iranu da zaobiđe međunarodne sankcije, a nekoliko dana ranije ciljao je mreže povezane sa iranskim saveznicima i proiranskim grupama u regionu.

Prethodne američke mere odnosile su se i na drugu najveću rusku banku VTB i tursku Golden Global Bank, kao i na pojedince i organizacije koje Vašington povezuje sa iračkim Kataib Hezbolahom i libanskim Hezbolahom.

Američke vlasti su takođe sankcionisale niz iranskih avio-kompanija. Na listu je dodato ukupno 27 kompanija, uključujući Kiš Erlajns, Iran Ertur i ATA Erlajns.

Poslednjih meseci, administracija predsednika Donalda Trampa dodatno je povećala finansijski pritisak na Teheran, nastojeći da ograniči iranske izvore finansiranja i nabavku tehnologije za vojni sektor.