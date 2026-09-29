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Prema neformalnoj anketi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, bivša potpredsednica Kostarike Rebeka Grinspan je favorit u trci za desetog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, saopštili su danas izvori koji su upoznati sa procesom.

Četvrta tajna anketa Saveta bezbednosti, koji ima 15 članica, usledila je nakon okupljanja svetskih lidera na Generalnoj skupštini u Njujorku prošle nedelje, prenosi Rojters.

Prva i treća anketa, koje su sprovedene u julu i septembru, takođe su pokazale da Grinspan tesno vodi, dok je u anketi u avgustu ambasadorka Gvajane u UN, Karolin Rodriges-Birket, bila na prvom mestu.

Antonio Gutereš Foto: SARAH YENESEL/EPA

Pošto je bivša čileanska predsednica Mišel Bašele odustala od trke za generalnog sekretara UN, sedam kandidata se bori da nasledi Antonija Gutereša, koji sa te funkcije odlazi krajem ove godine, nakon dva petogodišnja mandata.

I dalje je moguće da se u trku za izbor novog generalnog sekretara UN uključi još kandidata a pet zemalja sa pravom veta u Savetu bezbednosti - Sjedinjene Američke Države, Kina, Rusija, Francuska i Velika Britanija - moraju da se dogovore oko kandidata.

Savet bezbednosti UN će na kraju formalno preporučiti kandidata Generalnoj skupštini od 193 članice za izbor.

Kurir.rs/Rojters