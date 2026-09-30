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Boing 737 iranske kompanije Kaspijan erlajns zaplenjen je na aerodromu u Istanbulu, na osnovu tužbe koja je podignuta zbog duga od oko tri miliona evra, u trenutku kada su se u njega već biti ukrcali putnici na let za Iran.

Advokati i sudski izvršitelji koji zastupaju poverioca, kompaniju za zastupanje i nadzor vazduhoplovstva ACM Temsil Gozetim, ušli su u ponedeljak u avion koji se spremao za poletanje, i uručili su mu nalog za zaplenu, a putnici i osoblje su izbačeni iz aviona i vraćeni na terminal.

Kaspijan erlajns je avio kompanija sa sedištem u Teheranu, koja je osnovana 1993. godine i koja posluje kao deo iranske državne vazduhoplovne grupe.

Iranski prevoznici suočavaju se sa hroničnim poteškoćama u održavanju svojih flota i ispunjavanju finansijskih obaveza prema stranim kolegama kao rezultat decenija američkih sankcija, koje ograničavaju pristup avionima, rezervnim delovima, uslugama održavanja i međunarodnim finansijskim sistemima.

Zaplena nakon sankcija SAD

Zaplena se dogodila nekoliko dana nakon što su 23. septembra stupile na snagu sveobuhvatne sekundarne sankcije Sjedinjenih Američkih Država iranskom vazduhoplovnom sektoru.

Američko ministarstvo finansija je 8. septembra sankcionisalo 27 iranskih avio-kompanija i devet povezanih pružalaca usluga u okviru operacije "Ekonomski izgnanik", uz upozorenje da će strani aerodromi, dobavljači goriva, zemaljski operateri i kompanije za prodaju karata koje nastave da pružaju usluge iranskim prevoznicima i sami biti suočeni sa sankcijama i rizikom da budu isključeni iz sistema američkog dolara.

Sekundarne sankcije izazvale su brzo smanjenje iranske avijacije na međunarodnom nivou, a letovi iranskih avio-prevoznika su obustavljeni u Iraku, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Azerbejdžanu i Omanu.