KONAČNO OTKRIVENO KO ČUVA LEĐA SI ĐINPINGU! Bela kuća razbila zid misterije koji ga je štitio, uskoro bi mogao da postane jedan od ključnih ljudi u Kini! (FOTO)
- Bela kuća je prvi put javno otkrila identitet Džou Hongsua, šefa obezbeđenja Si Đinpinga i direktora Biroa centralne zaštite.
- Džou se poslednjih godina više puta pojavljivao uz Sija, uključujući samit sa Trampom i susret s indijskim premijerom Narendrom Modijem.
- Njegova sve vidljivija uloga podstiče spekulacije da bi mogao da dobije važniju poziciju u budućoj rekonstrukciji partijskog vrha.
Jedan od najvažnijih i najmisterioznijih bezbednosnih zvaničnika Kine istupio je iz senke i konačno je identifikovan, delom zahvaljujući listi gostiju koju je povodom prošlonedeljnog samita američkog predsednika Donalda Trampa sa kineskim kolegom Si Đinpingom objavila Bela kuća.
Za ovog zvaničnika sa naočarima i urednom kratko ošišanom frizurom, koji se poslednjih godina nekoliko puta pojavljivao u društvu Sija, analitičari dešavanja u Kini dugo vremena su verovali da se zove Džou Hongsu i da je direktor Biroa centralne zaštite, vladine agencije slične američkoj Tajnoj službi.
Peking nikada nije javno potvrdio Džouovu funkciju, a njegova zvanična biografija nudi malo detalja o ovom čoveku.
Tek kada je Bela kuća objavila listu kineskih gostiju i njihove zvanične titule za državni banket koji je Tramp po okončanju samita u Vašingtonu organizovao za Sija, Džouova funkcija je konačno potvrđena.
CNN navodi da Džuovo prisustvo na tako važnom diplomatskom događaju baca novo svetlo na grupu partijskih kadrova mlađe generacije i bezbednosnih zvaničnika koji su postali neki od Sijevih najpoverljivijih pomoćnika, na samo godinu dana od narednog nacionalnog kongresa vladajuće Komunističke partije Kine, koji često odlučuje o ključnim liderskim pozicijama, a na kojem će se videti da li će mlađi kadrovi biti promovisani na najviše pozicije oko tada već 73-godišnjeg Sija.
Stajao odmah iza šefa Stejt depatmenta
Na snimku koji je emitovala državna Kineske centralne televizije (CCTV), Džou se vidi među gostima na državnom banketu u zakopčanom odelu u stilu Mao Cedunga, a stoji odmah iza američkog državnog sekretara Marka Rubija.
Džou se takođe pojavio i ranije ovog meseca kada se Si sastao s indijskim premijerom Narendrom Modijem u Nju Delhiju.
Tada je sedeo između dva zamenika ministra spoljnih poslova Kine, a državni mediji nisu naveli o kome se radi uprkos tome što ga je kamera uporno snimala.
Analitičari smatraju da su Džouova sve češća javna pojavljivanja vredna pažnje.
- Džou bi mogao biti prvi ikada najviši službenik obezbeđenja koji je uključen u tako važne diplomatske razgovore, kada su u pitanju javno dokumentovana pojavljivanja - kazao je američkoj televiziji Deng Juven, bivši zamenik urednika Stadi tajmsa, zvaničnog vodećeg partijskog instituta za obuku kadrova u Kini.
Deng je rekao da Džouovo pojavljivanje na državnom banketu u Beloj kući može da ukazuje na to da je "Si namerno želeo da ga pokaže javnosti".
- A ako ga Si ovako namerno izlaže pogledima, to bi moglo da znači da mu poverava veću odgovornost i da bi mogao da mu dodeli važniju ulogu u predstojećoj rekonstrukciji (partijskog) rukovodstva - ocenio je Deng.
Šta je Biro centralne zaštite?
Biro centralne zaštite jedan je od najtajnijih delova ogromnog bezbednosnog aparata Kine.
Slično kao i Tajna služba SAD, zadužen je za zaštitu najviših kineskih lidera, kao i kompleksa Džongnanhaj u srcu Pekinga gde je smešteno rukovodstvo te zemlje.
Kineski državni mediji opisali su Biro kao "izuzetno neobičnu organizaciju, koja obuhvata i policijsku i vojnu sferu, u koju najviše rukovodstvo zemlje treba da ima duboko poverenje".
Enigma koja okružuje Džoua postala je uobičajena praksa u Kini jer Peking poslednjih godina nastoji da pooštri informacije o ključnim zvaničnicima, posebno onima koji direktno odgovaraju Siju.
Kineska državna novinska agencija Sinhua izvestila je da je Džou izabran za jednog od delegata na 20. Nacionalnom kongresu Komunističke partije održanom 2022, važnom političkom skupu koji je učvrstio politički autoritet Sija dodelivši mu treći mandat na čelu partije, čime je načinjen presedan.
Džou došao iz redova vojske?
Džouova javna pojavljivanja mogu se utvrditi samo iz slučajnih snimaka državnih medija, kada je pratio Sija na važnim diplomatskim skupovima.
Ali, gotovo da nema ništa o njegovom obrazovanju i poreklu, odnosno o tome da li je gradio karijeru u kineskoj vojsci ili bezbednosnim službama.
Starije fotografije koje su objavljivali kineski državni mediji prikazuju Džoua na raznim događajima sa papirom sa njegovim imenom bez funkcije koji stoji na stolu.
Kada je Si održao samit sa nepalskom predsednicom Bidjom Devi Bandari u Katmanduu u oktobru 2019, Džou je viđen kako sedi iza kineskog predsednika.
Džou je takođe pratio Sija na samitu APEK u San Francisku 2023.
Džouov prethodnik na funkciji direktora Biroa centralne zaštite bio je Vang Šaođun, koji je preminuo u aprilu te godine.
Kineski državni mediji, koji su potvrdili Vangovu smrt tek tri meseca kasnije, naveli su neodređenu bolest kao uzrok.
Tek tada su državni mediji potvrdili da je Vang obavljao funkciju direktora Biroa centralne zaštite.
Ime Vangovog naslednika nikada nije zvanično objavljeno.
CNN navodi da je verovatno je da je Džou, poput Vanga, potekao iz redova Narodnooslobodilačke vojske Kine.
Džou je viđen kako prisustvuje inspekcijskom obilasku u prisustvu Vanga 2018, kada je Si posetio Severnu komandu vojske, a tokom te posete i Vang i Džou su nosili vojne uniforme.
Prvi šef Biroa bio Maov gardista
Biro centralne zaštite je osnovan 1950. godine, ali njegovo poreklo seže iz perioda kineskog građanskog rata kada su se Maovi komunisti borili protiv nacionalističkih neprijatelja.
Vang Dongsing, prvi šef Biroa, bio je jedan od Maovih ličnih gardista.
On je kasnije postao potpredsednik Komunističke partije Kine i član stalnog komiteta Politbiroa.
Prema izveštaju državnog medija Čajna net iz 2014. godine – jednom od retkih zvaničnih članaka o Birou – navedeno je da on organizaciono pripada kineskom Ministarstvu javne bezbednosti, gde je poznat kao "Biro 9", ali deluje nezavisno od ministarstva i odgovara direktno Sijevom kabinetu.
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)