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Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je jutros da je poginulo šest članova posade vojnog aviona koji se srušio u Amurskom regionu na dalekom istoku zemlje.

Agencija Interfaks je, pozivajući se na vojnog portparola, objavila da je strateški bombarder Tu-95 pao u udaljenom području tokom rutinske vežbe.

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Ruski strateški bombarder Tu-95 Foto: Shutterstock

Navedeno je da u trenutku pada ruski avion, koji NATO naziva "Medvedom" i može da nosi nuklearno oružje, nije nosio nikakvo naoružanje.

Pad ruskog strateškog bombardera Tu-95 kod baze Ukrajinka u Amurskoj oblasti Foto: screenshot X

- Jedan član posade je preživeo pad i hospitalizovan je - saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Zvaničnici Ratnog vazduhoplovstva poslati su na mesto pada da sprovedu istragu.

Moskou tajms navodi da su se pojavili neprovereni izveštaji na Telegram kanalima povezanim sa ruskim bezbednosnim službama o tome da se bombarder možda srušio zbog požara i eksplozije motora.

Zvaničnici nisu komentarisali mogući uzrok pada.

Tu-95 je navodno bio stacioniran na vazduhoplovnoj bazi Ukrajinka, jednoj od najvećih ruskih baza bombardera dugog dometa.

Izveštaji navode da se avion srušio u blizini sela Krasnojarovo, koje se nalazi 30 kilometara severno od baze Ukrajinka.

(Kurir.rs/The Moscow Times/Preveo i priredio: N. V.)

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