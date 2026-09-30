SRUŠIO SE RUSKI NUKLEARNI BOMBARDER TU-95 KOD BAZE UKRAJINKA! Objavljeni snimci pada, poginulo šest od sedam članova posade "Medveda", uzrok eksplozija? (VIDEO)
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je jutros da je poginulo šest članova posade vojnog aviona koji se srušio u Amurskom regionu na dalekom istoku zemlje.
Agencija Interfaks je, pozivajući se na vojnog portparola, objavila da je strateški bombarder Tu-95 pao u udaljenom području tokom rutinske vežbe.
Navedeno je da u trenutku pada ruski avion, koji NATO naziva "Medvedom" i može da nosi nuklearno oružje, nije nosio nikakvo naoružanje.
- Jedan član posade je preživeo pad i hospitalizovan je - saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.
Zvaničnici Ratnog vazduhoplovstva poslati su na mesto pada da sprovedu istragu.
Moskou tajms navodi da su se pojavili neprovereni izveštaji na Telegram kanalima povezanim sa ruskim bezbednosnim službama o tome da se bombarder možda srušio zbog požara i eksplozije motora.
Zvaničnici nisu komentarisali mogući uzrok pada.
Tu-95 je navodno bio stacioniran na vazduhoplovnoj bazi Ukrajinka, jednoj od najvećih ruskih baza bombardera dugog dometa.
Izveštaji navode da se avion srušio u blizini sela Krasnojarovo, koje se nalazi 30 kilometara severno od baze Ukrajinka.
(Kurir.rs/The Moscow Times/Preveo i priredio: N. V.)