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Više od 400 ljudi, uglavnom maloletnika, privedeno je u Francuskoj zbog učeničkih protesta u srednjim školama širom zemlje, saopštio je francuski ministar unutrašnjih poslova.Protesti su počeli pre nedelju dana i raširili su se po celoj zemlji, prenosi BBC.

Učenici blokiraju mnoge škole zbog niza problema, kao što su prenatrpane učionice, opterećenje zbog obimnog obrazovnog programa i nedostatak nastavnog kadra.

Najmanje 10 nastavnika i nekoliko učenika, kao i 48 pripadnika policije, povređeno je tokom jučerašnjih protesta, kažu zvaničnici.

Prema podacima Ministarstva prosvete, protestima je pogođeno najmanje 400 škola.

Francuski mediji su izvestili da su demonstranti ispaljivali vatromet na policiju, koja je odgovorila palicama i suzavcem.

Ministar prosvete Eduar Žefre kaže da učenici imaju pravo na protest, ali je osudio nasilje.

Protesti u Francuskoj Foto: MOHAMMED BADRA/EPA

Protest srednjoškolaca dobio je na zamahu poslednjih dana.

Ispred ulaza u mnoge srednje škole u Parizu i drugim gradovima učenici su postavili blokade transparente.

(Kurir.rs/Beta)

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