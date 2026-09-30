PROTESTI SREDNJOŠKOLACA ŠIROM FRANCUSKE! Preko 400 uhapšenih, policija suzavcem na učenike, dramatični snimci haosa (FOTO/VIDEO)
- Više od 400 ljudi, uglavnom maloletnika, privedeno je u Francuskoj zbog učeničkih protesta u srednjim školama širom zemlje.
- Najmanje 400 škola je pogođeno blokadama zbog prenatrpanih učionica, preobimnog programa i manjka nastavnika.
- Tokom protesta povređeni su nastavnici, učenici i policajci, a na ulicama su zabeleženi sukobi i upotreba suzavca.
Više od 400 ljudi, uglavnom maloletnika, privedeno je u Francuskoj zbog učeničkih protesta u srednjim školama širom zemlje, saopštio je francuski ministar unutrašnjih poslova.Protesti su počeli pre nedelju dana i raširili su se po celoj zemlji, prenosi BBC.
Učenici blokiraju mnoge škole zbog niza problema, kao što su prenatrpane učionice, opterećenje zbog obimnog obrazovnog programa i nedostatak nastavnog kadra.
Najmanje 10 nastavnika i nekoliko učenika, kao i 48 pripadnika policije, povređeno je tokom jučerašnjih protesta, kažu zvaničnici.
Prema podacima Ministarstva prosvete, protestima je pogođeno najmanje 400 škola.
Francuski mediji su izvestili da su demonstranti ispaljivali vatromet na policiju, koja je odgovorila palicama i suzavcem.
Ministar prosvete Eduar Žefre kaže da učenici imaju pravo na protest, ali je osudio nasilje.
Protest srednjoškolaca dobio je na zamahu poslednjih dana.
Ispred ulaza u mnoge srednje škole u Parizu i drugim gradovima učenici su postavili blokade transparente.
(Kurir.rs/Beta)