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Bivša studentkinja američkog Univerziteta Kornel u Njujorku podnela je privatnu tužbu protiv sedmorice sadašnjih i bivših studenata, samog fakulteta i više trećih lica, tvrdeći da je u oktobru 2024. godine bila žrtva brutalnog grupnog silovanja. Slučaj je zgrozio američku javnost i ponovo otvorio bolno pitanje zataškavanja nasilja i bezbednosti žena u kampusima elitnih univerziteta.

U opsežnoj tužbi do detalja je opisana višečasovna tortura koju je devojka, u to vreme dvadesetogodišnjakinja, preživela unutar zidova studentskog bratstva "Či Faj".

Kao direktni izvršioci ovog stravičnog seksualnog napada imenovani su studenti: Metju Ingals, Džonatan Njuel, Vinston Li, Đilio Lopes, Dijego Sarabia, Skot Noris, Skot Krecšmar.

Noć užasa u kući bratstva

Prema zvaničnim navodima iz tužbe, agonija mlade studentkinje počela je naizgled uobičajenim izlaskom. Te večeri je prvo boravila u prostorijama ženskog udruženja "Tri Delta", gde je konzumirala žestoka pića, nakon čega se uputila u lokalni bar.

Nešto kasnije, otišla je u kuću bratstva "Či Faj" sa namerom da se sretne sa jednim od optuženih, mladićem u koga je imala poverenja i koga je smatrala prijateljem.

Kada je stigla u prostorije bratstva, situacija je izmakla kontroli. Dvojica optuženih su je, prema njenim tvrdnjama, naterala da ušmrka beli prah za koji su joj rekli da je ketamin, a paralelno su joj davali marihuanu i dodatne količine alkohola. Ubrzo nakon što su je omamili narkoticima, usledilo je silovanje.

Oko 1.42 časova po lokalnom vremenu, jedan od napadača poslao je poruku u zajedničku grupu na aplikaciji "Snepčet", pozivajući ostale članove bratstva da im se pridruže u sobi na spratu.

Devojka je u tužbi opisala očajničke pokušaje da se odbrani - pokušala je da se pokrije ćebetom i odgurne jednog od napadača koji je nasrnuo na nju, ali nije imala nikakve šanse.

Njen mobilni telefon nalazio se na drugom kraju sobe, zbog čega je bila potpuno odsečena od sveta i onemogućena da pozove pomoć.

Seksualno zlostavljanje se nastavilo satima, sve do 5.45 ujutru, uz neprestano prisiljavanje devojke da uzima još ketamina, sve dok na kraju nije potpuno izgubila svest.

Institucionalni propusti i nestali dokazi

Žrtva je smogla snage da incident prijavi univerzitetskoj policiji 8. novembra 2024. godine. Reagujući na prijavu, uprava Univerziteta Kornel je istog dana privremeno zabranila rad bratstvu "Či Faj" u kampusu i izrekla privremene suspenzije sedmorici osumnjičenih studenata, nakon čega je pokrenuta interna istraga u kojoj je saslušano ukupno 12 osoba.

Međutim, slučaj je ubrzo naišao na prepreke u pravosudnom sistemu. Okružni tužilac Van Huten izneo je tvrdnje koje su šokirale odbranu oštećene.

"Nijednom nije rekla da su joj opijati dati bez njenog znanja. Priznala je da je dobrovoljno i svesno konzumirala alkohol i drogu. Takođe, u svojoj prvoj izjavi nije tvrdila da je bila primorana na bilo kakve radnje, niti da je u bilo kom trenutku u kući bratstva bila bespomoćna, bez svesti ili onesposobljena", izjavio je Van Huten.

Ove tvrdnje oštro je demantovao Tomas P. Đufra, advokat oštećene studentkinje, optuživši nadležne organe za amaterizam i ignorisanje žrtve. On je istakao da univerzitetska policija nema kapacitet za vođenje ovakvih istraga, te da niko nikada nije nastavio komunikaciju sa njegovom klijentkinjom.

"Razgovor sa žrtvom seksualnog zlostavljanja zahteva delikatnost, razumevanje i posebnu obuku. Prosečan univerzitetski policajac nema te veštine. To je bio posao za posebno obučenog detektiva ili iskusnog okružnog tužioca, međutim, sa mojom klijentkinjom niko sa takvim kvalifikacijama nikada nije ni pokušao da stupi u kontakt", naglasio je Đufra.

Advokat je posebno apostrofirao skandal oko "Snepčet" prepiske. Dok tužilac tvrdi da te poruke nikada nisu dostavljene njegovom kabinetu, Đufra kategorički tvrdi da su poruke iz grupnog četa, koje predstavljaju "ključni dokaz" jer se u njima "članovi bratstva pozivaju na grupno silovanje", predate policiji još 2024. godine.

Odgovori optuženih i reakcija Kornela

Univerzitet Kornel se oglasio saopštenjem navodeći da optužbe za seksualno nasilje shvataju "izuzetno ozbiljno" i da su sproveli istragu u skladu sa internim pravilima. Pravdajući se federalnim zakonom o zaštiti privatnosti, odbili su da iznose detalje o disciplinskim postupcima, ali su naglasili da kršenje pravila povlači najstrože sankcije, uključujući trajno isključenje.

S druge strane, optuženi studenti negiraju krivicu. Džeremi Saland, advokat optuženog Skota Krecšmara, izjavio je da se incident "jednostavno nije dogodio" i da njegov klijent nikada nije seksualno napao niti dodirnuo tužilju.

Optuženi Skot Noris je takođe negirao učešće u silovanju i konzumiranju droge, iako je priznao svoje prisustvo u spornoj prepisci. "Ne razmišljajući sam se uključio u prepisku na 'Snepčetu' i nakratko svratio u sobu u kojoj se dogodilo nedolično ponašanje, ali ne u vreme kada se to dešavalo", branio se Noris.

Osuda iz Kongresa: "Kultura silovanja na eltinim univerzitetima"

Ovaj slučaj izazvao je snažne reakcije i u političkom vrhu SAD. Američka kongresmenka Aleksandrija Okasio Kortez najoštrije je osudila tolerisanje nasilja na prestižnim fakultetima Lige bršljana.