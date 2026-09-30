Slušaj vest

Visoki izraelski zvaničnik rekao je za Kanal 12 da je "sprečena najteža katastrofa" na letu kompanije "Flajdubai" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) za Izrael, a avion je prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju.

Prema rečima neimenovanog zvaničnika, kopilot je pod istragom zbog sumnje da je pokušao da preuzme kontrolu nad avionom kako bi ga srušio.

U avionu Flajdubaja koji je prinudno sleteo u Saudijskoj Arabiji nalazio se i drugi tim pilota u civilnoj odeći, izveštava Kanal 12.

Tajms of Izrael navodi da su to bili putnici koji su sprečili jednog od pilota da preuzme kontrolu nad avionom.

Visoki izraelski zvaničnik rekao je za Kanal 12 da bi, da ovi drugi piloti nisu bili u avionu, incident mogao da se završi kao napad 11. septembra 2001. ili incident sa taocima u Entebeu 1976. godine.

Prema saznanjima Vala njuz, pilot koji je pod istragom je iz Omana.

Avion za manje od minuta porinuo 4,5 kilometara

Navode reči putnika da je pilot hteo da sruši avion, koji je za manje od minuta porinuo oko 4.500 metara.

Korijere dela sera navodi da je avion kompanije Flajdubai leteo iz Dubaija za Tel Aviv, da bi prinudno sleteo u saudijski grad Tabuk, nakon onoga što vlasti te zemlje prvobitno istraživale kao "otmicu" aviona.

Let FZ1073 je prijavio vanrednu situaciju oko 8.30 sati jutros, kratko emitujući kod 7700 (opšti problem), zatim opasniji kod 7500 (otmica), pre nego što je ponovo emitovan kod 7700.

Izrael je odmah podigao dva borbena aviona.

Portparol Benjamina Netanjahua, premijera Izraela koji je obavešten o incidentu, odmah je isključio mogućnost otmice.

Međutim, izvor iz bezbednosnih službi je kazao da "nisu u mogućnosti da kontaktiraju pilota" i da je to "zabrinjavajuće".

Uzrok prinudnog sletanja bila je tuča između pilota.

Kanalu 12 je objavio da su se "piloti posvađali u kabini tokom leta, sve dok jedan od njih nije izgubio svest" i da "nije bio bezbednosni incident".

"Otvorili su kabinu i videli smo krv"

U prvim izveštajima je bilo navedeno da je pilot poreklom iz Rusije, a kopilot iz Ukrajine.

- Čuli smo vriske u avionu. Zatim su otvorili kabinu t i videli smo krv: neko je ubo pilota džepnim nožem - rekao je putnik za Kanal 12.

Žena koja je bila u avionu je dodala da su neki izraelski putnici, zajedno sa članovima posade, pomogli u obuzdavanju napadača.

- Bilo je čak i trenutaka kada smo mislili da nećemo preživeti - kazala je ona.

Druga žena, koja se predstavila kao Noam, rekla je da su "čuli vriske putnika u avionu koji su shvatili šta se dešava".

- Shvatili smo da je jedan od pilota izboden nožem i teško povređen i da je izgubljena kontrolu nad avionom. Počeo je brzo da pada. Bilo je zaista strašno - rekla je ona.