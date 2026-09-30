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Najmanje tri osobe su poginule, uključujući jedno dete, u ruskim napadima na Kijev i okolinu, saopštili su jutros zvaničnici.

U glavnom gradu Ukrajine su poginule dve osobe, a povređene četiri, saopštila je Vojna uprava grada Kijeva na Telegramu.

Gradonačelnik Vitalij Kličko je naveo da je izbilo više požara koji su zahvatili kuće, jednu prodavnicu i skladište, prenosi Rojters.

Načelnik Kijevske oblasti Timur Tkačenko naveo je na Telegramu da je u ruskom raketnom napadu i napadu dronovima na tom području poginulo jedno dete, a da su tri osobe povređene.

Kako je saopštio, oštećeni su infrastrukturni objekti, kuće, skladišta i automobili.

Susedi Ukrajine, Rumunija i Poljska, članice Evropske unije i NATO, podigli su vojne avione kako bi zaštitile svoj vazdušni prostor tokom ruskih napada na Ukrajinu, saopštila su ministarstava odbrane na društvenoj mreži X.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se takođe na X i naveo da je ovo bio "težak napad" u kojem je Rusija lansirala "skoro 190 jurišnih dronova, kao i balističke rakete".

- Naši branioci su uspeli da obore neke od balističkih raketa. Ali, nažalost, bilo je i pogodaka - napisao je Zelenski.

On je dodao da su "nedavno stigli novi pokati podrške za protivvazdušnu odbranu (PVO)" i zahvalio se partnerima za isporučene rakete.

(Kurir.rs/Beta/X/Foto/Ilustracija)

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