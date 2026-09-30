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Žena koja boluje od raka u Ohaju tuži Opštu bolnicu Selbi nakon što joj je hirurg navodno greškom amputirao zdravu nogu. Greška je rezultirala gubitkom oba donja ekstremiteta.

Šeron Džeks je primljena u bolnicu u Marijeti 19. septembra 2025. godine radi amputacije desne noge ispod kolena. Međutim, nakon zahvata, probudila se i otkrila da joj je leva noga amputirana, navodi se u tužbi od 32 stranice koju je WBNS dobio na uvid.

Lekari su kasnije morali da joj amputiraju desnu nogu, koja je prvobitno trebalo da bude operisana, ostavljajući Džeks sa oba ekstremiteta.

"Amputirali su mi zdravu nogu"

"Otišla je na operaciju, a kada se probudila, videla je da joj je kriva noga uklonjena", rekao je njen advokat, Bred Lejn. "To je očigledno potpuno neobjašnjivo".

Džeks je 15. septembra podnela tužbu protiv hirurga, drugih članova operativnog tima i bolnice. Tužba ih optužuje za "potpuno nepoštovanje osnovnih bezbednosnih procedura". Njen advokat je u saopštenju za štampu rekao da "jednostavno nema opravdanja" za ono što se dogodilo.

Tužba sadrži devet tačaka optužnice, uključujući grubu nepažnju, nepažljivo ponašanje i korporativnu nepažnju. Šeron Džeks traži odštetu za sadašnje i buduće medicinske troškove, bol i patnju, mentalnu patnju, trajni invaliditet i gubitak kvaliteta života.

Hirurg obeležio desnu nogu, ali operisao pogrešnu?

Advokat Lejn tvrdi da je greška rezultat nepažnje više medicinskih stručnjaka. Medicinski kartoni pokazuju da je hirurg ispravno obeležio nogu predviđenu za amputaciju pre operacije, ali je pogrešan ud uklonjen. "Oznaka je i dalje bila na desnoj nozi nakon što su uklonili pogrešnu", rekla je Lejn.

Prema tužbi, medicinski tim je sproveo dve bezbednosne provere, poznate kao "tajm-auti", pre procedure. Svrha ovih provera je da se potvrdi identitet pacijenta, planirana operacija i tačna lokacija procedure pre nego što se napravi prvi rez.

"Svaka osoba u toj operacionoj sali je odgovorna za tu proveru. To uključuje lekara, osoblje, medicinske sestre i anesteziologa. Papirologija kaže da je to urađeno dva puta, a ipak gospođici Džeks nedostaje noga koju nisu smeli da dodirnu", rekao je Lejn.

Operacija na pogrešnom delu tela smatra se jednom od najozbiljnijih medicinskih grešaka. U zdravstvenoj industriji, takvi slučajevi se klasifikuju kao "događaji koji nikada ne bi trebalo da se dogode". "To nikada ne bi trebalo da se dogode u medicini. Nigde. Čak ni u veterinarskoj praksi", dodao je advokat.

Bolnica: Odgovorni se sankcionišu

Opšta bolnica Selbi potvrdila je za WBNS da se "neželjeni hirurški događaj" dogodio u septembru 2025. Kažu da je tim odmah reagovao kako bi se brinuo o pacijentkinji i pružio podršku njenoj porodici.

"Naš interni pregled je potvrdio da se ovaj događaj mogao sprečiti i da nisu poštovane odgovarajuće procedure u operacionoj sali. Odgovorni su pozvani na odgovornost i više nisu na svojim pozicijama", navodi se u saopštenju bolnice.