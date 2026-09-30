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Dok Krista Pajk čeka pogubljenje smrtonosnom injekcijom, čime će postati prva žena pogubljena u američkoj saveznoj državi Tenesi u poslednjih više od 200 godina, mnogi se pitaju kako je došlo do drastične razlike u kaznama za dvoje počinilaca istog zverskog zločina.

Njen tadašnji dečko i saučesnik, Tadaril Šip, izbegao je smrtnu kaznu i trenutno služi doživotnu robiju.

Glavni razlog za ovu razliku u presudama leži u njihovim godinama u trenutku izvršenja zločina. Tadaril Šip je u januaru 1995. godine, kada su mučili i ubili Kolin Slemer (19), imao 17 godina.

Prema zakonu, status maloletnika u vreme izvršenja dela zaštitio ga je od smrtne kazne. S druge strane, Krista Pajk je tada imala tek napunjenih 18 godina i suđeno joj je kao punoletnoj osobi. Pored toga, tužilaštvo je Pajkovu označilo kao glavnog organizatora i predvodnika brutalnog napada.

Kakva je sudbina Tadarila Šipa?

Dok je Pajkova poslata na odeljenje za osuđenike na smrt, Šip je osuđen na doživotni zatvor sa mogućnošću uslovnog otpusta. Izdržava kaznu u zatvorskom kompleksu "Northwest Correctional Complex" u Tiptonvilu, gde se nalazi već više od 31 godinu.

U oktobru 2025. godine održano je ročište za njegov uslovni otpust, ali je Odbor odbio molbu navodeći kao razlog "izuzetnu težinu krivičnog dela". Novo preispitivanje njegovog slučaja i mogućnost za izlazak na slobodu zakazani su tek za oktobar 2031. godine.

Zločin koji je šokirao Ameriku

Tragedija se dogodila u januaru 1995. godine u gradu Noksvilu u Tenesiju. Pajkova i Šip, koji su pohađali lokalni kamp za stručno osposobljavanje, namamili su Kolin Slemer (19) u napušteni deo kampa. Pajkova je sumnjala da Slemerova pokušava da joj preotme Šipa, nakon čega su je oboje satima brutalno tukli i mučili.

Posebnu surovost promenuo je i detalj sa suđenja: stanari kampa svedočili su da se Krista Pajk nakon ubistva hvalila zločinom i pokazivala komad lobanje žrtve koji je sačuvala kao trofej.

Poslednji apeli i odbijanje Vrhovnog suda

Vrhovni sud SAD odbio je poslednju molbu Kriste Pajk za obustavu pogubljenja u zatvoru Riverbend u Nešvilu. Njen odbrambeni tim je guverneru Tenesija Bili Liju podneo peticiju od 226 stranica tražeći preinačenje kazne u doživotni zatvor, pozivajući se na njeno teško detinjstvo, zlostavljanje, kao i dijagnoze bipolarnog poremećaja i PTSP-a.

Njen položaj je dodatno pogoršan i time što je 2001. godine u zatvoru osuđena za pokušaj ubistva druge zatvorenice.

1/4 Vidi galeriju Krista Pajk Foto: Tennessee Department of Correction