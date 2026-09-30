ZAŠTO JE KRISTA PAJK OSUĐENA NA SMRT, A NJEN SAUČESNIK NIJE? Slovo zakona spasilo mu život: Evo gde je danas bivši dečko žene koja čeka pogubljenje! (VIDEO)
- Krista Pajk čeka pogubljenje u Tenesiju, a trebalo bi da postane prva žena pogubljena u toj saveznoj državi posle više od 200 godina.
- Njen bivši dečko i saučesnik Tadaril Šip izbegao je smrtnu kaznu.
- Vrhovni sud SAD odbio je poslednju molbu za obustavu izvršenja, dok je porodica žrtve podržala pogubljenje.
Dok Krista Pajk čeka pogubljenje smrtonosnom injekcijom, čime će postati prva žena pogubljena u američkoj saveznoj državi Tenesi u poslednjih više od 200 godina, mnogi se pitaju kako je došlo do drastične razlike u kaznama za dvoje počinilaca istog zverskog zločina.
Njen tadašnji dečko i saučesnik, Tadaril Šip, izbegao je smrtnu kaznu i trenutno služi doživotnu robiju.
Glavni razlog za ovu razliku u presudama leži u njihovim godinama u trenutku izvršenja zločina. Tadaril Šip je u januaru 1995. godine, kada su mučili i ubili Kolin Slemer (19), imao 17 godina.
Prema zakonu, status maloletnika u vreme izvršenja dela zaštitio ga je od smrtne kazne. S druge strane, Krista Pajk je tada imala tek napunjenih 18 godina i suđeno joj je kao punoletnoj osobi. Pored toga, tužilaštvo je Pajkovu označilo kao glavnog organizatora i predvodnika brutalnog napada.
Kakva je sudbina Tadarila Šipa?
Dok je Pajkova poslata na odeljenje za osuđenike na smrt, Šip je osuđen na doživotni zatvor sa mogućnošću uslovnog otpusta. Izdržava kaznu u zatvorskom kompleksu "Northwest Correctional Complex" u Tiptonvilu, gde se nalazi već više od 31 godinu.
U oktobru 2025. godine održano je ročište za njegov uslovni otpust, ali je Odbor odbio molbu navodeći kao razlog "izuzetnu težinu krivičnog dela". Novo preispitivanje njegovog slučaja i mogućnost za izlazak na slobodu zakazani su tek za oktobar 2031. godine.
Zločin koji je šokirao Ameriku
Tragedija se dogodila u januaru 1995. godine u gradu Noksvilu u Tenesiju. Pajkova i Šip, koji su pohađali lokalni kamp za stručno osposobljavanje, namamili su Kolin Slemer (19) u napušteni deo kampa. Pajkova je sumnjala da Slemerova pokušava da joj preotme Šipa, nakon čega su je oboje satima brutalno tukli i mučili.
Posebnu surovost promenuo je i detalj sa suđenja: stanari kampa svedočili su da se Krista Pajk nakon ubistva hvalila zločinom i pokazivala komad lobanje žrtve koji je sačuvala kao trofej.
Poslednji apeli i odbijanje Vrhovnog suda
Vrhovni sud SAD odbio je poslednju molbu Kriste Pajk za obustavu pogubljenja u zatvoru Riverbend u Nešvilu. Njen odbrambeni tim je guverneru Tenesija Bili Liju podneo peticiju od 226 stranica tražeći preinačenje kazne u doživotni zatvor, pozivajući se na njeno teško detinjstvo, zlostavljanje, kao i dijagnoze bipolarnog poremećaja i PTSP-a.
Njen položaj je dodatno pogoršan i time što je 2001. godine u zatvoru osuđena za pokušaj ubistva druge zatvorenice.
S druge strane, porodica nastradale devojke ostaje pri stavu da pravda mora biti zadovoljena. Mej Martinez, majka ubijene Kolin, javno je podržala pogubljenje, poručivši da Krista Pajk konačno mora da plati za zločin koji je predvodila.
(Kurir.rs/Economic Times)