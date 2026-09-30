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Izraelski mediji objavili su nove snimke iz aviona kompanije "Flajdubai" na letu za Tel Aviv koji je, nakon što je kopilot sprečen u pokušaju da sruši letelicu, prinudno jutros sleteo u Tabuk u Saudijskoj Arabiji.

Na snimku koji je na društvenoj mreži X postavio Emanuel Fabijan, ratni izveštač lista Tajms of Izrael, vidi se početak drame iz perspektive jedne od putnica.

Avion "Boing 737 MAX" je nakon dva sata i 15 minuta od početka leta iznenada počeo naglo da ponire.

Osumnjičeni kopilot, za kojeg su izraelski mediji naveli da je poreklom iz Omana, napao je pilota i zadao mu udarac nožem, a onesposobljen tokom intervencije drugih pilota u civilu koji su bili među putnicima.

Naglo ubrzao na 1.110 km/h

Tajms of Izrael navodi da se avion s oko 10.300 metara za manje od minuta spustio duplo niže na oko 5.200 metara, dok je ubrzavao s oko 760 km/h na oko 1.110 km/h.

Avion se malo stabilizovao na nekoliko sekundi, dostigavši visinu od oko 6.600 metara, pre nego što je ponovo naglo propao, ovog puta na nešto manje od 4.500 metara.

Tokom narednog sata, avion nije uspeo da održi stabilnu visinu, iako je ostao na oko 4.500 metara, što ukazuje da je bio kontrolisan ručno, a ne autopilotom.

Kontrolu nad avionom su očigledno preuzeli pomenuti piloti u civilu koji su bili u letelici.

Vidi se i trenuci nakon što je kopilot napao pilota u pokušaju da sruši avion.

Kapetan prekriven krvlju leži na podu aviona, ispred kabine, dok se putnici staraju o njemu.

Oštećenje na repu aviona "Flajdubaija" nakon prinudnog sletanja u Saudijsku Arabiju Foto: Printscreen X

"Spasili ste avion"

Vidi se drugi član posade koji je vezan pored njega i naizgled je bez svesti.

Čuje se kako putnici govore ljudima pored njih da je dobro za njih što ih snimaju.

- Spasili ste avion. Dobro je za vas - kažu oni.

Jedan izraelski putnik se obraća osobi koja snima.

- Napadnuti smo i štitili smo pilota - kaže on.

Naglo poniranje aviona "Flajdubaija" Foto: screenshot X/clashreport, screenshot X

Tada se čuje glas drugog putnika.

- Pokušali su da ubiju pilota. Savladali smo napadača - navodi on.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Potom neko pokazuje na vezanog čoveka.

- Ovo je čovek koji ga je... izbo nožem - čuje se na kraju snimka.