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U dramatičnom snimku koji su podelili izraelski mediji, jedan od putnika zabeležio je trenutke neposredno nakon incidenta u avionu Flajdubaija koji se spremao za vanredno sletanje u grad Tabuk u Saudijskoj Arabiji.

Na snimku, čiju je autentičnost potvrdio BBC utvrdivši da nema tragova veštačke inteligencije niti da je ranije objavljivan na internetu, vidi se muškarac sa tragovima krvi na licu kako apeluje za pomoć.

- Upravo smo preuzeli kontrolu nad teroristima. Spremamo se da sletimo. Ko god me čuje: treba nam pomoć, slećemo u Tabuk - govori putnik dok snima samog sebe. On je dodao da su svi u avionu "zdravi i u jednom komadu", izuzev pilota.

Zvanične potvrde o tačnoj prirodi ovog incidenta, kao ni o broju osoba koje su u njemu učestvovale, još uvek nema.

Oštećen rep aviona

Podsetimo, avion kompanije Flajdubai, koji je poleteo iz Tel Aviva za Dubai, prinudno je sleteo na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji nakon incidenta u kojem je, prema prethodnim informacijama, kopilot navodno pokušao da sruši avion. Kapetan i putnici uspeli su da ga spreče u tome, a napadač je savladan i vezan.

Avion je pretrpeo oštećenje kormila na repu letelice, a fotografije pokazuju da nedostaje deo kormila na vertikalnom stabilizatoru.

Tokom incidenta, Boing 737 MAKS se je naglo počeo da ponire dva sata i 15 minuta nakon poletanja iz Dubaija za Tel Aviv, spustivši se sa visine od 10.400 metara na oko 5.200 metara za manje od dva minuta.

BenGvir: "Terorista... planirao da sruši avion i ubije" sve u njemu

Izraelski ultradesničarski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir oglasio se na društvenim mrežama povodom incidenta, iako se čini da ne govori u ime vlade.

Ben Gvir navodi da je "terorista... planirao da sruši avion i ubije" sve u njemu.

On se zahvalio "herojskim putnicima" i poručio da izraelska "doktrina bezbednosti" mora da se podigne na viši nivo, dodajući da zemlja ne sme da stane dok ne ostvari "potpunu pobedu" na više frontova.

Iz izraelske vlade nismo čuli mnogo, osim početnog saopštenja da je situacija pod kontrolom i da se ulažu napori kako bi se putnici vratili kući.