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Prijem povodom 77. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine održan je 30. septembra uveče u Velikoj dvorani naroda u Pekingu. Generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, predsednik Kine i predsednik Centralne vojne komisije Si Đinping prisustvovao je prijemu i održao važan govor. On je naglasio da je, nakon dugogodišnjeg istraživanja i prakse, sistem socijalizma sa kineskim karakteristikama pokazao velike prednosti, da se nivo modernizacije sistema državnog upravljanja i kapaciteta upravljanja zemlje kontinuirano unapređuje, te da je ostvarenje velikog preporoda kineske nacije nezaustavljivo.

„Sve dok budemo čvrsto verovali u svoje ciljeve, nepokolebljivo ih se držali i korak po korak odlučno napredovali, uspeh će sigurno pripasti velikoj Komunističkoj partiji Kine, velikom kineskom narodu i velikoj Narodnoj Republici Kini“, rekao je Si Đinping. Si je najpre, u ime Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i Državnog saveta, uputio praznične čestitke pripadnicima svih etničkih grupa širom Kine, oficirima i vojnicima Narodnooslobodilačke vojske Kine i pripadnicima Narodne oružane policije, kao i predstavnicima demokratskih partija i nestranačkim ličnostima. Istovremeno, uputio je srdačne pozdrave sunarodnicima iz Specijalnog administrativnog regiona Hongkonga, Specijalnog administrativnog regiona Makaoa i sa Tajvana, kao i kineskim iseljenicima širom sveta, te izrazio iskrenu zahvalnost prijateljskim zemljama i međunarodnim prijateljima koji već dugo pružaju podršku kineskoj izgradnji.

Si Đinping je istakao da je tokom proteklih 77 godina Komunistička partija Kine ujedinila i predvodila narod u neumornoj borbi, stvarajući dva velika čuda – brz ekonomski razvoj i dugoročnu društvenu stabilnost. Kina je ostvarila prvi stogodišnji cilj, odnosno izgradnju društva umereno prosperitetnog standarda u svim aspektima, i sada hrabro napreduje ka drugom stogodišnjem cilju – izgradnji snažne moderne socijalističke zemlje u svim aspektima. „U ovom trenutku izuzetno smo ponosni na dostignuća nove Kine, koja su privukla pažnju celog sveta, i puni smo poverenja u svetlu budućnost kineske modernizacije“, rekao je Si Đinping. Tom prilikom, Si Đinping je podvukao da su, od početka ove godine, KPK i narod nastavili da se bore sa odlučnošću i predanošću, sastavljajući i sprovodeći „Petnaesti petogodišnji plan“, i solidno unapređujući rad u svim oblastima. Kineska ekonomija je nastavila da se kreće napred uprkos pritiscima, pokazujući težnju ka novom i boljem, i ispoljila je snažnu otpornost i vitalnost, dok su partijski i državni poslovi postigli nove napretke i nove rezultate. „Moramo da istrajemo na osnovnom principu rada—stabilnost uz napredak, da potpuno, tačno i sveobuhvatno primenjujemo novu razvojnu filozofiju, da ubrzamo izgradnju nove razvojne strukture, da dodatno produbljujemo reformu i otvaranje, da bolje uskladimo razvoj i bezbednost, da podstaknemo održiv, bolji i povoljni razvoj ekonomije, da efikasno zaštitimo i poboljšamo životni standard naroda, da se trudimo da ispunimo godišnje ciljne zadatke i da ostvarimo dobar početak 'Petnaestog petogodišnjeg plana' “, istakao je Si.

Si je istakao da Kina mora nepokolebljivo da sprovodi politiku „jedna zemlja sa dva sistema“, „Hongkonžani upravljaju Hongkongom“, „Makaošani upravljaju Makaom“ i politiku visoke autonomije. Istakao je da treba podržavati Hongkong i Makao da se bolje integrišu i služe ukupnom razvoju zemlje i da očuvaju dugoročni prosperitet i stabilnost. „Moramo produbiti razmenu i saradnju između dve obale Tajvanskog moreuza, odlučno se suprotstaviti separatističkim snagama „tajvanske nezavisnosti“, protiviti se mešanju spoljnih sila, podsticati miran razvoj odnosa između dve obale i unapređivati veliki poduhvat ujedinjenja domovine. Moramo da se pridržavamo nezavisne i miroljubive spoljne politike, podsticati sprovođenje četiri velike globalne inicijative, izgradnju Zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva i da u svet ispunjen promenama i haosom unesemo više izvesnosti i pozitivne energije“, naglasio je Si. Uz veselu muziku, domaći i strani gosti nazdravili su 77. godišnjici osnivanja Narodne Republike Kine, poželeli Kini prosperitet i blagostanje, narodu sreću i zdravlje, i dugoročno prijateljstvo između kineskog naroda i naroda svih svetskih zemalja.