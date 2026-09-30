EKSPLOZIJA NASILJA U FRANCUSKOJ! Masovni učenički protesti širom zemlje, demonstranti zasipali policiju projektilima i kiselinom, požari na ulicama (VIDEO)
- U Francuskoj su izbili protesti srednjoškolaca zbog manjka nastavnika i loših školskih uslova, a blokade su zahvatile škole širom zemlje.
- Zvaničnici navode da je povređeno više desetina ljudi i privedeno oko 440, uglavnom maloletnika, dok su zabeleženi i napadi projektilima i kiselinom na policiju.
Desetine ljudi je povređeno, a stotine uhapšeno, većinom dece, saopštili su zvaničnici, u talasu demonstracija protiv nedostatka nastavnika i trošnih zgrada koje su u sredu pogodile srednje škole širom zemlje.
Demonstracije i blokade, koje su počele prošle nedelje i poklopile se u utorak sa širim štrajkom javnog sektora, postale su politička tačka rasprave u osetljivom trenutku za Francusku.
U četvrtak će vlada predstaviti budžet zemlje za 2027. godinu, za koji se očekuje da će uključivati smanjenje potrošnje sa ciljem smanjenja pritiska na državne finansije.
U Sen Deniju, velikom predgrađu severno od Pariza, učenici su stajali ispred kapije svoje škole blizu požara koji je podmetnut dok je policija posmatrala, dok su u Lionu i Lilu televizijski snimci prikazivali ljude kako bacaju projektile na redove policajaca.
- Bubašvabe i pacovi su svuda u školi - rekla je Fadila, sedamnaestogodišnja učenica, za Rojters. Ona je rekla da temperature u učionicama mogu da variraju od sparnih do ispod nule, u zavisnosti od vremena.
- Ne možemo da radimo u tim uslovima - rekla je.
Privedeno oko 400 ljudi, većinom maloletnika
Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao je za televizijsku stanicu BFM da je oko 440 ljudi privedeno zbog protesta u srednjim školama samo u utorak, većinom maloletnika.
Nunjez je rekao da je bilo sedam incidenata u kojima su ljudi bacali hlorovodoničnu kiselinu na policajce.
Studenti koji protestuju kažu da su učionice prepune i da nema dovoljno nastavnika. Vlada je kritikovala nasilje koje je izbilo na nekim demonstracijama, ali je rekla da bi trebalo priznati i rešiti probleme u srednjim školama.
Gamze, sedamnaestogodišnja učenica u Sen Deniju, rekla je da su se prema učenicima u ovom istorijski radničkom predgrađu postupalo nepravedno u poređenju sa učenicima u drugim delovima grada.
- Uvek mi... patimo kada smo u Parizu ili na selu, oni nisu u takvoj situaciji - rekla je ona za Rojters.
(Kurir.rs/Rojters)