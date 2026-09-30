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Desetine ljudi je povređeno, a stotine uhapšeno, većinom dece, saopštili su zvaničnici, u talasu demonstracija protiv nedostatka nastavnika i trošnih zgrada koje su u sredu pogodile srednje škole širom zemlje.

Demonstracije i blokade, koje su počele prošle nedelje i poklopile se u utorak sa širim štrajkom javnog sektora, postale su politička tačka rasprave u osetljivom trenutku za Francusku.

U četvrtak će vlada predstaviti budžet zemlje za 2027. godinu, za koji se očekuje da će uključivati smanjenje potrošnje sa ciljem smanjenja pritiska na državne finansije.

U Sen Deniju, velikom predgrađu severno od Pariza, učenici su stajali ispred kapije svoje škole blizu požara koji je podmetnut dok je policija posmatrala, dok su u Lionu i Lilu televizijski snimci prikazivali ljude kako bacaju projektile na redove policajaca.

- Bubašvabe i pacovi su svuda u školi - rekla je Fadila, sedamnaestogodišnja učenica, za Rojters. Ona je rekla da temperature u učionicama mogu da variraju od sparnih do ispod nule, u zavisnosti od vremena.

- Ne možemo da radimo u tim uslovima - rekla je.

Privedeno oko 400 ljudi, većinom maloletnika

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao je za televizijsku stanicu BFM da je oko 440 ljudi privedeno zbog protesta u srednjim školama samo u utorak, većinom maloletnika.

Nunjez je rekao da je bilo sedam incidenata u kojima su ljudi bacali hlorovodoničnu kiselinu na policajce.

1/11 Vidi galeriju Protesti u Francuskoj Foto: MOHAMMED BADRA/EPA

Studenti koji protestuju kažu da su učionice prepune i da nema dovoljno nastavnika. Vlada je kritikovala nasilje koje je izbilo na nekim demonstracijama, ali je rekla da bi trebalo priznati i rešiti probleme u srednjim školama.

Gamze, sedamnaestogodišnja učenica u Sen Deniju, rekla je da su se prema učenicima u ovom istorijski radničkom predgrađu postupalo nepravedno u poređenju sa učenicima u drugim delovima grada.