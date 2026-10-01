KIJEV JAČA ENERGETSKU INFRASTRUKTURU UOČI ZIME: "Gradski objekti su oko 90 odsto spremni za hladnu sezonu"
- Kijev je pojačao zaštitu energetske infrastrukture i rezervno snabdevanje pred zimu, uz plan za više od 40 betonskih zaštitnih struktura.
- Gradski objekti su oko 90 odsto spremni za grejnu sezonu, a u pogon je pušteno i sedam novih jedinica za proizvodnju električne energije.
Ukrajinska prestonica je pojačala zaštitu svoje energetske infrastrukture i kapacitete za rezervno snabdevanje u iščekivanju novih ruskih napada tokom zime, izjavio je vršilac dužnosti prvog zamenika načelnika gradske uprave Petro Pantelejev za ukrajinsku televiziju Suspilne njuz.
Gradski objekti su oko 90 odsto spremni za hladnu sezonu i očekuje se da će sve zgrade moći da započnu grejnu sezonu, objasnio je Pantelejev koji je ipak izrazio određenu dozu opreza, dodajući da "ne postoji garancija da će zima proteći bez problema".
Gradske vlasti Kijeva navode da su značajno ojačale zaštitu svojih energetskih postrojenja, uz planove za postavljanje više od 40 betonskih zaštitnih struktura.
Pored toga, u pogon je pušteno sedam novih jedinica za proizvodnju električne energije kako bi se povećali rezervni kapaciteti.
Gradske vlasti ne pozivaju stanovnike da napuste Kijev tokom zime, ali apeluju na njih da se i sami pripreme za moguće poremećaje u snabdevanju.
(Kurir.rs/Beta)