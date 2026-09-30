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Ruske avio-kompanije zabeležile su pad putničkog saobraćaja od sedam odsto tokom letnje turističke sezone, dok su gotovo svakodnevni ukrajinski napadi dronovima izazivali poremećaje u radu desetina aerodroma širom zemlje, objavila je u utorak agencija Interfaks.

Dmitrij Jadrov, direktor ruske Federalne agencije za vazdušni saobraćaj Rosavijacija, rekao je na sastanku sa premijerom Mihailom Mišustinom da su ruske avio-kompanije između maja i avgusta prevezle 39,5 miliona putnika.

To predstavlja pad u odnosu na približno 42,6 miliona putnika prevezenih tokom istog perioda prošle godine.

Napadi dronovima remete rad aerodroma

Pad broja putnika dolazi u trenutku gotovo svakodnevnih poremećaja u radu ruskih aerodroma izazvanih ukrajinskim napadima.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski početkom ovog meseca upozorio je strane avio-kompanije i osiguravajuća društva da su ukrajinski dronovi učinili ruski vazdušni prostor opasnim. Rosavijacija je odgovorila da će raditi na sprečavanju poremećaja u civilnom vazdušnom saobraćaju.

1/3 Vidi galeriju Volodmir Zelenski, Jevhen Hmara i Mihail Drapatij Foto: Facebook Printscreen

"Uprkos svim izazovima sa kojima smo se suočili, pre svega onima povezanim sa ograničenjima korišćenja vazdušnog prostora, sektor u celini, avio-kompanije, aerodromi i službe vazdušne navigacije, funkcionisao je normalno, pouzdano i bezbedno", rekao je Jadrov Mišustinu.

Rusko Ministarstvo ekonomskog razvoja predviđa da će ukupan broj putnika u 2026. godini dostići 108,5 miliona, što bi predstavljalo pad od 0,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu, navodi Interfaks.

Novi problemi za rusku avio-industriju

Ministarstvo kao glavne razloge očekivanog pada navodi "sistemska ograničenja", među kojima su problemi sa održavanjem aviona strane proizvodnje i dugotrajno zatvaranje aerodroma na jugu Rusije.

Stručnjaci za avio-saobraćaj upozoravaju da bi potražnja za letovima mogla dodatno da opadne jer ruska vlada razmatra uvođenje novih naknada za putnike kako bi nadoknadila rast troškova lizinga aviona i cena avionskog goriva.