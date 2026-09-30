KATASTROFA U RUSIJI Avio-industrija u opasnim problemima, milioni putnika manje
- Moskva među problemima avio-industrije navodi otežano održavanje aviona strane proizvodnje i dugotrajno zatvaranje aerodroma na jugu zemlje
- Vlada razmatra nove naknade za putnike zbog rasta troškova lizinga i goriva, koje bi mogle da donesu do 84 milijarde rubalja godišnje
Ruske avio-kompanije zabeležile su pad putničkog saobraćaja od sedam odsto tokom letnje turističke sezone, dok su gotovo svakodnevni ukrajinski napadi dronovima izazivali poremećaje u radu desetina aerodroma širom zemlje, objavila je u utorak agencija Interfaks.
Dmitrij Jadrov, direktor ruske Federalne agencije za vazdušni saobraćaj Rosavijacija, rekao je na sastanku sa premijerom Mihailom Mišustinom da su ruske avio-kompanije između maja i avgusta prevezle 39,5 miliona putnika.
To predstavlja pad u odnosu na približno 42,6 miliona putnika prevezenih tokom istog perioda prošle godine.
Napadi dronovima remete rad aerodroma
Pad broja putnika dolazi u trenutku gotovo svakodnevnih poremećaja u radu ruskih aerodroma izazvanih ukrajinskim napadima.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski početkom ovog meseca upozorio je strane avio-kompanije i osiguravajuća društva da su ukrajinski dronovi učinili ruski vazdušni prostor opasnim. Rosavijacija je odgovorila da će raditi na sprečavanju poremećaja u civilnom vazdušnom saobraćaju.
"Uprkos svim izazovima sa kojima smo se suočili, pre svega onima povezanim sa ograničenjima korišćenja vazdušnog prostora, sektor u celini, avio-kompanije, aerodromi i službe vazdušne navigacije, funkcionisao je normalno, pouzdano i bezbedno", rekao je Jadrov Mišustinu.
Rusko Ministarstvo ekonomskog razvoja predviđa da će ukupan broj putnika u 2026. godini dostići 108,5 miliona, što bi predstavljalo pad od 0,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu, navodi Interfaks.
Novi problemi za rusku avio-industriju
Ministarstvo kao glavne razloge očekivanog pada navodi "sistemska ograničenja", među kojima su problemi sa održavanjem aviona strane proizvodnje i dugotrajno zatvaranje aerodroma na jugu Rusije.
Stručnjaci za avio-saobraćaj upozoravaju da bi potražnja za letovima mogla dodatno da opadne jer ruska vlada razmatra uvođenje novih naknada za putnike kako bi nadoknadila rast troškova lizinga aviona i cena avionskog goriva.
Prema pisanju lista Komersant, predložene dodatne naknade mogle bi godišnje da donesu između 68 i 84 milijarde rubalja, odnosno između približno 807 i 997 miliona dolara.
(Kurir.rs/TheMoscowTimes)