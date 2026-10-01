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U Iranu su danas pogubljena dva muškarca zbog učešća u nasilju tokom antivladinih protesta u januaru, javila je državna novinska agencija IRNA.

Kako navode pravosudne vlasti, oni su učestvovali u nemirima u gradu Mašhadu, na severoistoku zemlje, u kojima su ranije ove godine poginula četiri pripadnika bezbednosnih snaga.

Vrhovni sud Irana potvrdio je smrtne kazne, a izvršenje je bilo jutros.

Protesti u Iranu u januaru 2026. Foto: Social Media/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, UGC/VALIDATED UGC, Vahid Salemi/AP

Nemiri su počeli 28. decembra, podstaknuti nezadovoljstvom zbog pada vrednosti iranske valute i pogoršanja ekonomske situacije. Proširili su se na celu zemlju, a demonstranti su pozivali na rušenje Islamske Republike.

Iranske vlasti su odgovorile represijom.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava navode da su ubijene na hiljade, a uhapšeno na desetine hiljada ljudi, dok su iranske vlasti prijavile znatno manji broj žrtava.

(Kurir.rs/Beta)

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