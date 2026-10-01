SMRTNA KAZNA ZBOG POBUNE: Vrhovni sud Irana presekao, jutros pala pogubljenja dvoje muškaraca
- U Iranu su jutros pogubljena dva muškarca zbog učešća u nasilju tokom antivladinih protesta u januaru, saopštila je državna agencija IRNA.
- Vrhovni sud Irana potvrdio je smrtne kazne, a vlasti navode da su učestvovali u nemirima u Mašhadu, gde su ranije poginula četiri pripadnika bezbednosnih snaga.
U Iranu su danas pogubljena dva muškarca zbog učešća u nasilju tokom antivladinih protesta u januaru, javila je državna novinska agencija IRNA.
Kako navode pravosudne vlasti, oni su učestvovali u nemirima u gradu Mašhadu, na severoistoku zemlje, u kojima su ranije ove godine poginula četiri pripadnika bezbednosnih snaga.
Vrhovni sud Irana potvrdio je smrtne kazne, a izvršenje je bilo jutros.
Nemiri su počeli 28. decembra, podstaknuti nezadovoljstvom zbog pada vrednosti iranske valute i pogoršanja ekonomske situacije. Proširili su se na celu zemlju, a demonstranti su pozivali na rušenje Islamske Republike.
Organizacije za zaštitu ljudskih prava navode da su ubijene na hiljade, a uhapšeno na desetine hiljada ljudi, dok su iranske vlasti prijavile znatno manji broj žrtava.
(Kurir.rs/Beta)