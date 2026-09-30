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Mogućnost prebacivanja ruskih sistema protivvazdušne odbrane S-400 iz Turske u zemlju prijateljski nastrojenu prema Moskvi nalazi se na dnevnom redu, izjavio je u sredu portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi ruska agencija Interfaks.

"Takvo pitanje je na dnevnom redu. U toku je odgovarajući rad i održavaju se odgovarajući kontakti", rekao je Peskov odgovarajući na pitanje o mogućnosti premeštanja sistema iz Turske u drugu zemlju.

Peskov nije naveo koja bi zemlja mogla da primi sisteme, kakva je priroda razgovora niti da li je već postignut neki dogovor.

Njegova izjava usledila je nekoliko dana nakon što je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao da je Moskva spremna da razmotri predloge za prebacivanje sistema, naglašavajući da bi svaki takav potez zahtevao formalnu saglasnost Rusije u skladu sa prvobitnim sporazumom o krajnjem korisniku.

"Razmotrićemo svaki predlog", rekao je Lavrov u subotu, dodajući da sistemi mogu da budu prebačeni samo uz saglasnost Rusije i u zemlju koju Moskva smatra odgovornom i prijateljskom.

Lavrov je rekao da bi Rusija morala da dobije garancije da sistemi nakon toga neće biti prosleđeni nekoj drugoj zemlji.

Takođe je naveo da se Ankara još nije zvanično obratila Moskvi sa takvim zahtevom.

"Nismo dobili takav zahtev", rekao je Lavrov.

1/3 Vidi galeriju Sergej Lavrov u Savetu bezbednosti Un Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia, Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia, Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia

Upitan da li bi Ujedinjeni Arapski Emirati mogli da budu potencijalna destinacija, Lavrov je rekao da Moskva trenutno ne razmatra nijednu konkretnu opciju i da će pitanje proceniti kada Turska podnese konkretan predlog.

Turska: Razgovori o S-400 nastavljaju se "sa svima"

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan rekao je tokom vikenda da se razgovori Ankare o pitanju sistema S-400 nastavljaju "sa svima", ali nije naveo rok za njihov završetak niti je potvrdio moguću destinaciju za sisteme.

"Kada se završi, svakako ćemo to podeliti sa javnošću", rekao je Fidan.

Upitan konkretno o Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Fidan nije potvrdio da će sistemi biti prebačeni tamo, već je samo rekao da se razgovori nastavljaju.

Peskov je još u julu potvrdio da su Moskva i Ankara u kontaktu u vezi sa budućnošću sistema, opisujući to pitanje kao veoma osetljivo.

Turska nabavka sistema S-400 2019. godine navela je Vašington da izbaci Ankaru iz američkog programa borbenog aviona F-35. Sjedinjene Američke Države kasnije su Turskoj uvele sankcije na osnovu Zakona o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija (CAATSA).

Vašington tvrdi da bi istovremena upotreba ruskog sistema protivvazdušne odbrane i F-35 mogla da omogući Rusiji pristup osetljivim informacijama o stelt lovcu, uključujući podatke o njegovom radarskom odrazu i sposobnostima.

Turska je dosledno odbacivala taj argument, tvrdeći da dva sistema mogu da funkcionišu istovremeno bez ugrožavanja bezbednosti i predlažući formiranje zajedničke tehničke komisije koja bi ispitala to pitanje.

Ankara takođe traži isporuku šest aviona F-35 za koje tvrdi da ih je već platila i zahteva ili povratak u program ili nadoknadu za približno 1,45 milijardi dolara koje je uložila u projekat. Avioni su ostali u Sjedinjenim Američkim Državama nakon izbacivanja Turske iz programa.

Napredak ka rešavanju spora ubrzan je nakon samita NATO u Ankari u julu, kada je američki predsednik Donald Tramp nagovestio da je otvoren za ukidanje sankcija prema zakonu CAATSA i ponovno razmatranje pristupa Turske programu F-35.

Tramp je tokom samita rekao da će njegova administracija krenuti ka ukidanju sankcija, ali je naglasio da još nije doneo konačnu odluku o povratku Turske u program borbenog aviona.

Fidan je kasnije rekao da je politička odluka o ukidanju sankcija CAATSA "praktično već doneta", ali je priznao da još postoje tehnički i pravni koraci koje je potrebno sprovesti.

Ranije se pominjali Ujedinjeni Arapski Emirati

Volstrit džornal je u julu objavio da Turska pokušava da prebaci svoje sisteme S-400 u Ujedinjene Arapske Emirate u okviru nastojanja da otvori put za povratak u program F-35.

Prema formuli o kojoj se razgovaralo, sistemi bi mogli da budu stacionirani u UAE, koji već koriste američke sisteme protivraketne odbrane THAAD i Patriot. Međutim, za svaki transfer bila bi neophodna saglasnost Moskve.

Mogućnost takvog dogovora ostala je neizvesna.

Semafor je u avgustu objavio da razgovori sa UAE, prema navodima izvora upoznatih sa situacijom, izgleda nisu značajnije napredovali, zbog čega je potencijalna turska kupovina F-35 ostala "u zastoju".

Prema tom izveštaju, jedna od opcija koja se razmatra jeste onesposobljavanje sistema S-400 umesto njihovog prebacivanja u drugu zemlju. Međutim, takav pristup mogao bi da naiđe na protivljenje u američkom Kongresu među zakonodavcima koji smatraju da američki zakon zahteva da se Turska u potpunosti odrekne ruskog sistema.

Američki republikanski senator sa Floride Rik Skot rekao je za Semafor da Turska ne bi trebalo da dobije avione F-35 sve dok poseduje S-400.

Foto: Kirill Kallinikov / Sputnik / Profimedia, AP/Ukrainian Emergency Service

"Ne mislim da bi trebalo da imaju F-35 ukoliko neće biti pravi partner... Dakle, ako imaju S-400, ne mogu da imaju F-35", rekao je Skot.

Visoki turski zvaničnik odvojeno je u julu izjavio da prebacivanje sistema konkretno u UAE "nije razmatrano u tim konkretnim okvirima", dok su Ankara i Vašington nastavili razgovore usmerene na rešavanje širih sporova u oblasti odbrane.

Američki ambasador: Proces će potrajati

Američki ambasador u Turskoj Tom Barak izjavio je prošle nedelje da će rešavanje pravnih i regulatornih pitanja povezanih sa sistemima S-400 zahtevati vreme, ukazujući na zahteve koje je Kongres postavio kroz zakon CAATSA i Zakon o ovlašćenjima za nacionalnu odbranu.

"Ponovo, potrebno je vreme, ali odbrambena saradnja između Turske i SAD je od suštinskog značaja", rekao je Barak.

"Oni su drugi najveći saveznik u NATO. U velikoj meri se oslanjamo na njih kada je reč o različitim regionalnim savezima", dodao je.