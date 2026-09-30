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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da dosadašnji dokazi ukazuju na to da je pilot kompanije Flajdubai, koji je nožem napao drugog pilota tokom leta, nameravao da obori avion sa putnicima.

Netanjahu je incident opisao kao "izuzetno ozbiljan bezbednosni događaj", navodeći da su gotovo svi putnici u avionu bili Izraelci.

"Jutros se dogodio izuzetno ozbiljan bezbednosni incident", rekao je Netanjahu u video-obraćanju iz svog kabineta, što je bila njegova prva javna reakcija na prinudno sletanje aviona.

"Sve ukazuje da je pokušao da obori avion"

Prema njegovim rečima, incident se dogodio dok se avion približavao Izraelu.

"Kada se avion približio Izraelu, jedan od pilota je nožem napao drugog pilota, a sve ukazuje na to da je pokušao da obori avion zajedno sa putnicima", rekao je Netanjahu.

Izraelski premijer naveo je da je razgovarao sa jednim izraelskim putnikom koji mu je opisao dramatične trenutke u avionu.

"Rekao mi je da je avion počeo da ponire. Rekao mi je da je nekako uspeo da uđe u pilotsku kabinu sa jednim članom posade i da su zajedno uspeli da zaustave pilota dok je pokušavao da ošteti sisteme aviona", rekao je Netanjahu.

Nakon toga je još jedan član posade ušao u pilotsku kabinu i uspeo da stabilizuje avion, naveo je izraelski premijer.

Osumnjičenog ispituju saudijske vlasti

Netanjahu je rekao da se Izrael nalazi u stalnom kontaktu sa nadležnim organima kako bi bila garantovana bezbednost putnika i njihov povratak kući.

"U stalnom smo kontaktu sa nadležnim organima kako bismo garantovali dalju bezbednost putnika i njihov bezbedan povratak kući", rekao je on, dodajući da Izrael redovno procenjuje bezbednosnu situaciju.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Prema njegovim rečima, osumnjičenog pilota ispituju saudijske vlasti.

Netanjahu je naveo i da je izraelskim bezbednosnim službama naložio da preduzmu mere kako bi se sprečili slični pokušaji u budućnosti.

Izraelski premijer posebno je pohvalio putnika i članove posade koji su intervenisali tokom incidenta.

Netanjahu je "pozdravio heroje" koji su, prema njegovim rečima, "spasili mnoge živote i pokazali veliku hrabrost".