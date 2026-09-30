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Zajednička istraga objavljena 26. septembra identifikovala je tajni bunker unutar planine Kosvinski Kamen u ruskoj Sverdlovskoj oblasti kao ključni čvor modernizovanog nuklearnog komandnog sistema "Perimetar".

Sistem, na Zapadu poznat kao "Mrtva ruka" (Dead Hand), projektovan je tako da omogući automatski nuklearni odgovor u slučaju da rukovodstvo zemlje bude uništeno, objavio je istog dana The Moscow Times.

List se poziva na istraživanje Dosije centra, Danvoča i Sandej tajmsa, čiji su timovi analizirali dokumentaciju o izgradnji i opremi, podatke iz otvorenih izvora i svedočenja ljudi povezanih sa objektom.

Lokacija, kodnog naziva "Grot" i zvanične oznake Objekat 1335, skrivena je unutar planine čije stene omogućavaju prolazak radio-talasa određenih frekvencija potrebnih za komunikaciju, navodi se u izveštaju.

Objekat sadrži podzemne prostorije i tunele, radio-centre, komunikacione sisteme, sisteme za održavanje života i opremu povezanu sa komandovanjem strateškim nuklearnim snagama.

Putin navodno potpisao tajni ukaz 2005. godine

Penzionisani general-major Viktor Halin učestvovao je u stvaranju sistema "Perimetar" tokom sedamdesetih godina, a od 2005. do 2010. rukovodio je njegovom modernizacijom.

Prema njegovim rečima, ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je u maju 2005. tajni ukaz o izgradnji novog komandnog elementa sistema.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

Do 2010. godine novi sistem je testiran i dopremljen u "Grot", navodi se u izveštaju, dok je do 2020. u blizini planine izgrađeno vojno naselje Kitlim.

Halin je objasnio da je Objekat 1335 ruskom rukovodstvu dao sredstvo za "sprovođenje odmazde i u automatizovanom i u automatskom režimu".

U izveštaju se navodi da bi automatski režim podrazumevao donošenje konačne odluke bez ljudskog učešća.

Kod sovjetskog sistema "Perimetar", nasuprot tome, dežurni oficiri, a ne mašina, zadržavali su pravo na konačnu odluku o aktiviranju sistema.

Međutim, analizirana dokumentacija ne pruža dokaze da je savremeni sistem ikada funkcionisao u potpuno automatskom režimu.

Dokumenti o javnim nabavkama pokazuju da je za objekat isporučeno 22.000 tona čelika i 56.000 tona cementa. Izgradnja kompleksa počela je još 1982. godine.

Prema proračunima istraživača, od te količine materijala moglo bi da se napravi dovoljno betona za izgradnju dve velike savremene stanice moskovskog metroa zajedno sa pripadajućim tunelima.

Džefri Luis, profesor Univerziteta Stanford i američki stručnjak za sprečavanje širenja nuklearnog oružja, smatra da Kremlj "Grot" posmatra kao "stabilizujući element" koji ruskom rukovodstvu pruža "više samopouzdanja i vremena".

"Oni to ne rade zato što su nekakvi karikaturalni zlikovci", rekao je Luis.

"Oni to rade zato što se duboko u sebi osećaju nesigurno. Plaše se da bi SAD mogle Putinu da urade ono što su uradile iranskom lideru."

Ogroman podzemni kompleks modernizovan poslednjih godina

Modernizacija "Grota" deo je šire obnove ruske infrastrukture za komandovanje nuklearnim snagama.

Raniji izveštaji ukazivali su da su veliki radovi na Objektu 1335 počeli 2018. godine. Dokumentacija o nabavkama obuhvatala je oko 600 kilometara električnih kablova, ventilacione sisteme i opremu za filtriranje namenjenu zaštiti od hemijske, biološke i radioaktivne kontaminacije.

U dokumentima o nabavkama pominju se najmanje 24 podzemne prostorije, dok udaljenost između glavnog i rezervnog izlaza iz kompleksa iznosi približno 2,5 kilometara.

Veruje se da je objekat stavljen na borbeno dežurstvo 2023. godine.