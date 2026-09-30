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Generalni sekretar NATO Mark Rute u sredu je oštro odgovorio Rusiji nakon što je Moskva poslala pismo Alijansi u kojem je zapretila nuklearnom eskalacijom zbog aktivnosti NATO u blizini ruskih granica.

"Morali smo da odgovorimo i jasno stavimo do znanja Rusiji da je NATO odbrambeni savez... i da treba da zaustavi rat u Ukrajini i prestane sa nuklearnim pretnjama, jer one nisu od pomoći", rekao je Rute na bezbednosnom samitu u Briselu.

"NATO je mnogo snažniji od Rusije, tako da nema načina da nas ikada pobede", poručio je.

"Najbolji način da se nosimo sa ovim jeste da ostanemo mirni", dodao je Rute.

"To je poruka: ostanite mirni, nastavite dalje i nastavite da podržavate Ukrajinu. Tako ćemo se nositi sa ovim."

Ruteove neuobičajeno oštre izjave dolaze u trenutku rastućih tenzija između Moskve i članica NATO, dok se širom Evrope beleži sve veći broj hibridnih napada i sabotaža koje se povezuju sa Rusijom.

1/11 Vidi galeriju Mark Rute na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Rusija zapretila upotrebom "čitavog arsenala"

Poslednjih dana ruska ambasada u Belgiji poslala je NATO notu u kojoj je optužila Alijansu za "nepromišljeno i neodgovorno" ponašanje u blizini ruske Kalinjingradske oblasti.

Ruska reakcija usledila je nakon prošlomesečnih vojnih vežbi NATO u blizini tog regiona, koji se nalazi između Poljske i Litvanije. U aktivnostima Alijanse učestvovalo je nekoliko izviđačkih aviona, kopnene snage i borbeni avioni.

"Naglasili smo da Rusija poseduje neophodna sredstva za odbijanje svake potencijalne agresije i da je spremna da upotrebi čitav svoj arsenal kako bi odbranila svoju teritoriju ukoliko zemlje NATO pokušaju da izoluju Kalinjingradsku oblast od ostatka naše zemlje", navela je ruska ambasada na društvenim mrežama.

Prema rečima jednog diplomate NATO koji je upoznat sa sadržajem pisma i koji je govorio pod uslovom anonimnosti, Moskva u noti Alijansi eksplicitno pominje upotrebu svog nuklearnog arsenala i iznosi konkretne pretnje napadima na teritoriju članica NATO.

Portparolka NATO Alison Hart potvrdila je da je Alijansa odgovorila ruskim zvaničnicima.

"Poslali smo odgovor u kojem smo naveli da je NATO odbrambeni savez i da nijedna naša aktivnost ili vojna vežba ne predstavlja rizik za bilo koji deo Rusije", navela je Hart u saopštenju.

"Oštro osuđujemo pretnje upotrebom sile, uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku."

"Klasična ruska propaganda"



Unutar NATO pojedine članice umanjuju značaj ruske pretnje i smatraju da Moskva pokušava da zastraši javnost u državama Alijanse i oslabi njihovu podršku Ukrajini.

"Naše tumačenje je da žele da zastraše javno mnjenje u savezničkim državama kako bi saveznici prestali da podržavaju Ukrajinu, dok istovremeno pokušavaju da predstave NATO kao stranu koja bi bila odgovorna za eventualnu eskalaciju", rekao je prvi diplomata NATO.

"Klasična ruska propaganda", dodao je.

Drugi diplomata Alijanse ocenio je da Rusija pojačava retoriku kada se nalazi pod pritiskom.

"Rusija uvek ubrzava kada snosi najveću krivicu ili kada gubi", rekao je.

"Sada su saterani u ćošak i prebacuju krivicu na NATO."