Slušaj vest

Putnici sa dramatičnog leta Flajdubaija iz Dubaija za Tel Aviv, koji je ranije tokom dana prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju zbog sumnje da je jedan od pilota pokušao da obori avion, vratili su se u Izrael.

Snimak koji je napravio jedan od izraelskih putnika prikazuje trenutak kada je spasilački let sleteo na aerodrom Ben Gurion. Putnici su počeli da aplaudiraju, pevaju i slave čim je avion dotakao pistu.

Spasilački avion prevezao je iz Saudijske Arabije oko 180 putnika, većinom Izraelaca, koji su se nalazili na prvobitnom letu Flajdubaija iz Dubaija za Tel Aviv.

Njihov povratak usledio je nekoliko sati nakon dramatičnih scena tokom kojih je avion kojim su prvobitno putovali naglo počeo da gubi visinu, dok se u pilotskoj kabini odvijao nasilni incident.

Od molitve tokom poniranja do pesme po povratku kući

Pojedini putnici ranije su opisali trenutke straha tokom incidenta. Jedna putnica ispričala je da su čuli vriske, a zatim, nakon otvaranja pilotske kabine, videli krv i saznali da je jedan od pilota izboden.

"Molili smo se, izgovarali smo 'Šema Izrael'. Bilo je trenutaka kada smo mislili da se nećemo izvući živi", ispričala je jedna od putnica.

Prema podacima o praćenju leta, avion je tokom incidenta naglo izgubio veliki deo visine. Letelica je sa približno 34.000 stopa pala na oko 17.000 stopa za manje od jednog minuta.

Izrael je zbog straha da je avion otet podigao borbene avione, dok je let na kraju preusmeren na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kasnije je izjavio da sve dostupne informacije ukazuju na to da je jedan pilot nožem napao drugog i pokušao da obori avion sa putnicima.

1/6 Vidi galeriju Govor izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Generalnoj skupštini UN u Njujorku Foto: LEV RADIN/EPA

Prema njegovim rečima, jedan izraelski putnik i član posade uspeli su da uđu u pilotsku kabinu i zaustave napadača dok je pokušavao da ošteti sisteme aviona. Drugi član posade potom je uspeo da stabilizuje letelicu.

Spasilački let konačno stigao na Ben Gurion

Nakon prinudnog sletanja putnici su neko vreme ostali u Saudijskoj Arabiji dok je organizovan njihov povratak.

Spasilački let Flajdubaija potom je poleteo iz Saudijske Arabije i bezbedno sleteo na međunarodni aerodrom Ben Gurion.

Ekipe izraelske službe hitne pomoći Magen David Adom bile su u pripravnosti na aerodromu kako bi pružile pomoć putnicima kojima bi ona bila potrebna.

Na snimku nastalom prilikom sletanja vidi se kako putnici, nakon što avion dodiruje pistu, počinju da aplaudiraju, uzvikuju i pevaju.