Slušaj vest

Rusija je upozorila NATO da je spremna da upotrebi i nuklearno oružje ako bi severnoatlantski savez pokušao da izoluje Kalinjingrad, rusku eksklavu na obali Baltičkog mora.

U non-pejper dokumentu poslatom NATO u koji je Rojters imao uvid zvanična Moskva je optužila severnoatlantski savez za "opasan i nepromišljen kurs koji nosi visoke rizike izbijanja direktnog oružanog sukoba", prenosi Gardijan.

U dokumentu se navodi da to uključuje mogućnost "ruskih udara na centre odlučivanja u zemljama članicama saveza već od samog početka eventualnog sukoba".

"Rusija će biti spremna da upotrebi celokupan arsenal snaga i sposobnosti kojima raspolaže, uključujući nuklearno oružje, kako bi branila svoju teritoriju ukoliko bi zemlje NATO preduzele bilo kakav pokušaj usmeren na izolovanje Kalinjingradske oblasti od ostatka zemlje", navodi se u tekstu.

Kalinjingrad Foto: Shutterstock, YT Screenshot

Portparolka NATO Alison Hart potvrdila je da je Rusija poslala non-pejper Alijansi, ali nije otkrila njegov sadržaj.

"Poslali smo odgovor, napominjući da je NATO odbrambeni savez i da nijedna od naših aktivnosti ili vežbi ne predstavlja rizik ni za jedan deo Rusije. Odlučno osuđujemo pretnju silom, uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku. Pozivamo Rusiju da okonča rat u Ukrajini", rekla je ona.

"Litvanija je rusko upozorenje odbacila kao potpuno neosnovanu meru psihološkog pritiska", izjavio je Deividas Matulionis, savetnik za nacionalnu bezbednost litvanskog predsednika Gitanasa Nausede.