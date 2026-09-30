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Fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u evropskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, izjavila je danas portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Želela bih ponovo da vas podsetim da su fabrike oružja u evropskim zemljama koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne vojne mete za Rusiju.

Ne stoji pretpostavka da će vojne fabrike koje proizvode oružje za ukrajinske oružane snage biti bezbedne van ukrajinske teritorije.

Neki ljudi tako misle i greše, rekla je Zaharova na brifingu za novinare odgovarajući na pitanje da prokomentariše planove Poljske da otvori proizvodne pogone za rakete Patriot, prenosi agencija Interfaks.

Zaharova je rekla da su evropske zemlje direktno uključene u ukrajinski sukob.

"One ne samo da pružaju pomoć, već su potpuno uključene. Otvaraju fabrike oružja i zajednička preduzeća. A to samo odlaže rešavanje sukoba, a ne približava ga, kako neke snage u Evropi misle ili zamišljaju", poručila je Zaharova.

Kurir.rs/Interfaks

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