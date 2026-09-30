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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratio se javnosti u sredu popodne nakon incidenta sa sumnjom na otmicu aviona kompanije Flajdubai, koji je ranije tokom dana trebalo da sleti u Tel Aviv, potvrdivši da je jedan od pilota izveo napad nožem.

"Svi putnici su van opasnosti", rekao je Netanjahu. "Pilot koji je izveo napad nožem je uhapšen i trenutno ga ispituju saudijske vlasti. U bliskom smo kontaktu sa nadležnim organima kako bismo osigurali dalju bezbednost putnika i njihov bezbedan povratak u Izrael."

Premijer je objasnio i da je jedan izraelski putnik zajedno sa članom posade uspeo da uđe u pilotsku kabinu i neutrališe pretnju koju je predstavljao pilot napadač, dok je drugi član posade uspeo da stabilizuje avion.

"Odajem priznanje ovim herojima koji su pokazali izuzetnu snalažljivost i hrabrost", rekao je Netanjahu. "Spasili su mnoge živote i sprečili veliku katastrofu. Avion je bezbedno sleteo na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji."

Kac: Bio je to pokušaj džihadističkog napada

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac takođe se oglasio u sredu i incident na letu Flajdubaija nazvao terorističkim napadom.

"Incident u avionu Flajdubaija bio je pokušaj džihadističkog napada, koji je sprečen samo zahvaljujući herojstvu nekoliko izraelskih putnika", rekao je Kac.

On je, slično Netanjahuu, naveo da su Izraelci uspeli da preuzmu kontrolu nad situacijom i neutrališu pretnju, nakon čega su pilotsku kabinu predali rezervnoj letačkoj posadi koja se nalazila u avionu.