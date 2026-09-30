RUSIJA PRVI PUT UPOTREBILA BOJEVE DRONOVE ZA UNIŠTAVANJE DALEKOVODA: Vanredne restrikcije struje u Kijevu i tri regiona Ukrajine
- Ukrenergo navodi da je oprema preopterećena nakon bombardovanja, dok ekipe rade na saniranju štete i obnovi snabdevanja.
Ruske snage prvi put su upotrebile bojevu glavu na mlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskih dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova, potvrdio je danas savetnik predsednika Ukrajine Sergej Beskrestnov na Telegramu.
"Loše vesti. Danas je neprijatelj prvi put upotrebio specijalnu kumulativnu i sekuću bojevu glavu (KRSN) na mlaznoj bespilotnoj letelici", potvrdio je Beskrestnov, prenosi Ukrinform.
Prema njegovim rečima, takva bojeva glava je napravljena posebno za uništavanje stubova visokog napona i gvozdenih mostovnih konstrukcija.
KRSN se sastoji od glavne bojeve glave težine 40 kilograma i četiri dodatna modula za uništenje.
"Mislim da neprijateljski planovi uključuju napad na važne visokonaponske dalekovode", dodao je Beskrestnov.
Kako je ranije danas objavio Ukrinform, u Kijevu su na snazi vanredna isključenja struje.
Vanredne restrikcije u snabdevanju strujomuvedene su večeras u delovima Kijeva i Kijevske, Černigovske i Žitomirske oblasti posle ruskih vazdušnih napada, saopštila je ukrajinska kompanija za komunalne usluge Ukrenergo na društvenim mrežama.
Restrikcije su uvedene zbog preopterećenja opreme posle bombardovanja, navodi Ukrenergo i dodaje da timovi rade na saniranju štete i obnavljanju snabdevanja strujom - što je brže moguće.
Ograničenja će biti ukinuta čim se situacija u elektro-energetskoj mreži stabilizuje, naveo je Ukrenergo, pozivajući stanovnike koji još imaju struju da ograniče potrošnju.
Kurir.rs/Ukrinform