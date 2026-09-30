Slušaj vest

Ruske snage prvi put su upotrebile bojevu glavu na mlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskih dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova, potvrdio je danas savetnik predsednika Ukrajine Sergej Beskrestnov na Telegramu.

"Loše vesti. Danas je neprijatelj prvi put upotrebio specijalnu kumulativnu i sekuću bojevu glavu (KRSN) na mlaznoj bespilotnoj letelici", potvrdio je Beskrestnov, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, takva bojeva glava je napravljena posebno za uništavanje stubova visokog napona i gvozdenih mostovnih konstrukcija.

KRSN se sastoji od glavne bojeve glave težine 40 kilograma i četiri dodatna modula za uništenje.

"Mislim da neprijateljski planovi uključuju napad na važne visokonaponske dalekovode", dodao je Beskrestnov.
Kako je ranije danas objavio Ukrinform, u Kijevu su na snazi vanredna isključenja struje.

Vanredne restrikcije u snabdevanju strujomuvedene su večeras u delovima Kijeva i Kijevske, Černigovske i Žitomirske oblasti posle ruskih vazdušnih napada, saopštila je ukrajinska kompanija za komunalne usluge Ukrenergo na društvenim mrežama.

Restrikcije su uvedene zbog preopterećenja opreme posle bombardovanja, navodi Ukrenergo i dodaje da timovi rade na saniranju štete i obnavljanju snabdevanja strujom - što je brže moguće.

Ograničenja će biti ukinuta čim se situacija u elektro-energetskoj mreži stabilizuje, naveo je Ukrenergo, pozivajući stanovnike koji još imaju struju da ograniče potrošnju.

Kurir.rs/Ukrinform

Ne propustitePlanetaKLIČKO OPLEO PO ZELENSKOM KAO NIKADA DO SADA! Bukti rat najvećih faca Ukrajine: "Ne zaudara nego smrdi" (FOTO)
79879879.jpg
PlanetaPUTINOVO OBEĆANJE TRAMPU NIJE TRAJALO NI SAT, UKRAJINA GORI! Kliznim bombama pogođena energetska infrastruktura i stambena naselja, dejstva PVO u Kijevu (VIDEO)
tramp putn.jpg
PlanetaRUSIJA IPAK NIJE GAĐALA UKRAJINU INTERKONTINENTALNOM BALISTIČKOM RAKETOM?! Tvrdnje zapadnih zvaničnika zbog kojih su svi sumnjičavi! Šta je to palo na Dnjipro?!
Vladimir PUtin, Eksplozija.jpg
PlanetaSERIJA EKSPLOZIJA U KIJEVU: Rusi napali bespilotnim letelicama
screenshot-20240411-092705.jpg