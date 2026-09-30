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Potraga za 36-godišnjim muškarcem, koji je nestao u oblasti Pirgos Monofaciju kod Irakliona na grčkom ostrvu Krit, završena je tragično nakon što je pronađen mrtav u bunaru na svom imanju.

Potraga je počela u utorak uveče, 29. septembra, pošto je muškarac prestao da se javlja, zbog čega su njegova porodica i prijatelji počeli da strahuju za njegovu bezbednost.

Prema pisanju portala Neakriti.gr, stradali Janis bio je otac jednog dečaka, a zemljište na kojem se nalazi bunar bilo je u njegovom vlasništvu.

Za njim su tragali njegovi najbliži, a jedan prijatelj krenuo je da ga traži po njivama u okolini. On je prvi pronašao traktor, a potom i telo 36-godišnjaka u bunaru.

Stradali muškarac, poreklom iz Rotasija, nalazio se na tom području sa svojim traktorom kada je, prema dosadašnjim informacijama, došlo do nesreće.

Stao pored traktora, pa propao kroz drvenu dasku

Prema informacijama grčke policije, 36-godišnjak je zaustavio traktor pored puta kako bi nešto proverio na mestu gde se nalazi električno brojilo.

Dok se približavao tom mestu, navodno je zakoračio na bunar koji je bio improvizovano prekriven komadom drveta.

Daska nije izdržala njegovu težinu, nakon čega je muškarac propao i pao u bunar.

U bunaru se nalazila voda, a prema do sada dostupnim informacijama, 36-godišnjak nije uspeo da izađe na površinu.

Nakon što je pronađen, odmah su obaveštene nadležne službe. Na mesto tragedije stigli su vatrogasci koji su pokrenuli operaciju izvlačenja tela iz bunara.

Akcija je završena oko 15.20 časova, nakon čega je telo 36-godišnjaka preuzela ekipa hitne pomoći.