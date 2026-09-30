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Saudijska Arabija odbacila je danas zahtev Izraela da dozvoli avionima iz te zemlje da prevezu izraelske puznike sa leta kompanije "Flajdubai", koji je prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju, preneo je danas Rojters, pozivajući se na dva bezbednosna izvora.

Prema rečima izvora, zahtev je podnet kako bi se izraelskim vojnim avionima omogućilo da vrate izraelske državljane iz Saudijske Arabije, zemlje koja nema diplomatske odnose sa Izraelom.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo trebalo je da pošalje avione tipa "Super Herkules" po izraelske putnike, navodi jedan od izvora, ali su putnici vraćeni u Izrael drugim letom kompanije "Flajdubai".

Putnici na letu kompanije "Flajdubai" iz Dubaija za Tel Aviv savladali su kopilota koji je, prema navodima izraelskih zvaničnika, nakon napada na pilota pokušao da preuzme kontrolu nad avionom i obori ga.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Avion sa više od 170 izraelskih državljana prinudno je sleteo u grad Tabuk u Saudijskoj Arabiji, nakon što je tokom leta poslao signal za pomoć. Oba pilota su povređena i prebačena u bolnicu, dok su svi putnici bezbedno napustili avion.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je kopilot uhapšen nakon sletanja i da će ga ispitati saudijske vlasti. On je incident opisao kao "veoma ozbiljan bezbednosni incident" i naložio pojačane mere bezbednosti za avio-kompanije koje lete ka Izraelu.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da je incident bio "pokušaj džihadističkog terorističkog napada", navodeći da su izraelski putnici savladali kopilota koji je nožem napao pilota u pokušaju da sruši avion.

Prema njegovim rečima, prema prvim informacijama kojima raspolažu izraelske vlasti, napadač je imao jednu nameru, odnosno da sruši avion sa svim putnicima.