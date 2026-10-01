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Norveška vlada je predložila da se u državnom budžetu za narednu godinu izdvoji 323,3 miliona norveških kruna (29.679.748 evra) za novu lansirnu rampu na kosmodromu Andoja, a sličan iznos je najavljen i za narednu godinu, izjavila je ministarka trgovine i industrije te zemlje Sesili Mirset.

Mirset je za NRK kazala da je cilj da nova rampa za lansiranje raketa u svemir bude spremna 2028. godine.

Prema njenim rečima, lansirna rampa je važan deo infrastrukture koju Norveška treba da razvije kao svemirska nacija, i da učini da Andoja postane atraktivna lokacija za lansiranje raketa.

"Ova inicijativa je od velikog značaja za nas u Norveškoj, jer ćemo zadržati našu poziciju jedne od najvažnijih svemirskih nacija u Evropi", istakla je Mirset.

Dodala je da će svemirska lansirna rampa biti vlasništvo države, kao i da je njena izgradnja moguća zahvaljujući saradnji između industrije i odbrane.

Norveški ministar odbrane Tore O. Sandvik je kazao da je reč o ključnom projektu, i da je Andoja dobro locirana za lansiranje satelita u polarnu orbitu.

"Sada kada imamo još jednu platformu, možemo imati redovnija lansiranja. Gradimo kapacitet za Evropu koji je apsolutno ključan", istakao je Sandvik.

Prema njegovim rečima, sateliti su neophodni, između ostalog, za kontrolu sopstvenih snaga i pregled okeanskih područja i obližnjih područja.

"Evropa mora imati ovu urođenu sposobnost. Zato je saradnja koju imamo sa Nemačkom i našim saveznicima u NATO-u apsolutno ključna za uspeh i u svemirskom poduhvatu. Tesno ćemo sarađivati sa Velikom Britanijom, Kanadom i Japanom. I naravno, nastavićemo saradnju sa Amerikancima", rekao je Sandvik.