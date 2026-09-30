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Iranski zvaničnici su danas dali do znanja da su primili zvanični američki odgovor na poslednji predlog Teherana za okončanje sedmomesečnog rata, koji je predsednik SAD Donald Tramp pre nekoliko dana javno odbacio.

Zvaničnici Irana nisu rekli šta je odgovor sadržao i da li je bio odbijajući.

Kako je portparol vlade u Teheranu Fatemeh Mohadžerani ispričao državnoj novinskoj agenciji IRNA, iranski šef diplomatije Abas Aragči predstavio je američki odgovor predsedniku Masudu Pezeškijanu, na sednici vlade.

"Preduzećemo svaki napor da sporazum dovedemo do ostvarenja i čvrsto stojimo u odbrani prava iranskog naroda. Sporazum sada mora biti zasnovan na strategiji koja u svakom slučaju donosi pobedu", rekao je Pezeškijan.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Prethodno je Aragči boravio u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tamo su zvaničnici Irana imali indirektne razgovore sa američkim zvaničnicima, a sastali su se i sa medijatorima iz Katara i Pakistana.

Aragči je vladi Irana podneo izveštaj o svom boravku u Njujorku i svojim sastancima, uključujući uslove za otvaranje Ormuškog moreuza, za koje je portparol Modžaherani rekao da su predočeni Amerikancima preko medijatora.

Aragči je prošle nedelje predložio da se Ormuški moreuz između Persijskog zaliva i Indisjkog okeana otvori za nedelju dana, pod uslovom da Amerikanci odustanu od blokade iranskih luka, oslobode zamrznutu iransku imovinu u inostranstvu i ukinu sankcije na prodaju iranske nafte - uz još neke uslove.

Predsednik SAD Donald Tramp je odmah odbacio predlog, ali su medijatori nastavili rad sa Iranom i SAD u pravcu pronalažena sporazuma za ponovno otvaranje moreuza za trgovački saobraćaj, rekli su AP-u zvaničnici koji su tražili anonimnost.