ZELENSKI: Ukrajina želi da ojača borbu protiv ruskih mlaznih dronova
- Ukrajinski presretači su već u borbenoj upotrebi, ali Zelenski kaže da njihova efikasnost još nije dovoljna i da stopa presretanja mora da raste svake nedelje.
Ukrajina želi da ubrza proizvodnju opreme sposobne da presretne ruske mlazne dronove i postavila je konkretne ciljeve za oktobar, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiposle sastanka sa vojnim i zvaničnicima Ministarstva odbrane.
Ukrajinski presretači se već koriste u borbenim uslovima, ali njihova efikasnost ostaje nedovoljna, naveo je Zelenski na društvenim mrežama.
"Svake nedelje moramo da povećavamo stopu presretanja", dodao je Zelenski navodeći da su proizvodni ciljevi dodeljeni Ministarstvu odbrane, oružanim snagama i proizvođačima.
Zelenski je rekao da mu je vojska predstavila prioritete za ukrajinske operacije dugog dometa za naredni period i operacije u pripremi, bez preciziranja ciljeva.
Ukrajinski predsednik je najavio dalje razgovore ove nedelje o protivvazdušnoj odbrani.
Kurir,rs/Ukrinform