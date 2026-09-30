Slušaj vest

Ukrajina želi da ubrza proizvodnju opreme sposobne da presretne ruske mlazne dronove i postavila je konkretne ciljeve za oktobar, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiposle sastanka sa vojnim i zvaničnicima Ministarstva odbrane.

Ukrajinski presretači se već koriste u borbenim uslovima, ali njihova efikasnost ostaje nedovoljna, naveo je Zelenski na društvenim mrežama. 

dron ruski dron Geran 4.jpg
Foto: Printskrin X

 "Svake nedelje moramo da povećavamo stopu presretanja", dodao je Zelenski navodeći da su proizvodni ciljevi dodeljeni Ministarstvu odbrane, oružanim snagama i proizvođačima.

Zelenski je rekao da mu je vojska predstavila prioritete za ukrajinske operacije dugog dometa za naredni period i operacije u pripremi, bez preciziranja ciljeva.

Ukrajinski predsednik je najavio dalje razgovore ove nedelje o protivvazdušnoj odbrani.

Kurir,rs/Ukrinform

Ne propustitePlanetaNATO AVIONI DIGNUTI U 2 ZEMLJE EU ZBOG RUSKOG NAPADA NA UKRAJINU! U Kijevu i okolinu dete među 3 ubijenih; Zelenski: Nismo oborili sve balističke rakete (VIDEO)
Borbeni NATO avioni.
PlanetaOTKRIVEN TRAMPOV PLAN ZA RUSIJU! Razbesneće Zelenskog! Vašington sprema uslugu za Moskvu
Predsednik SAD-a Donald Tramp i Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.
PlanetaPESKOV UPOZORIO POSLE IZJAVE ZELENSKOG O RAKETAMA "PATRIOT" Moskva pomno prati svako oružje koje stiže u Ukrajinu i kakve to licence Kijev dobija
profimedia0513225689-peskov-putin.jpg
Planeta"TO JE LAŽNA INFORMACIJA" Stigao odgovor iz kabineta Zelenskog povodom navodnog Trampovog poziva na razgovore sa Putinom u Moskvi
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednik SAD-a Donad Tramp.
Planeta"RUSIJI NEĆE BITI PRIZNAT SUVERENITET NAD OKUPIRANIM TERITORIJAMA"! Zelenski: Situacija na frontu omogućava Ukrajini da ne prihvati zahteve Moskve
zelenski.jpg
Planeta"DANAS SMO POSTIGLI DOGOVOR, OVO JE VAŽNA ODLUKA" Zelenski saopštio sjajnu vest za Ukrajinu, ali nije otkrio sa kime je postignut sporazum
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
PlanetaZELENSKI "STIŽE" NA RAKETI U MOSKVU! Zapaljiva izjava ukrajinskog predsednika na marginama Generalne skupštine UN, Zaharova odmah reagovala
Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku