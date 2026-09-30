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Ukrajina želi da ubrza proizvodnju opreme sposobne da presretne ruske mlazne dronove i postavila je konkretne ciljeve za oktobar, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiposle sastanka sa vojnim i zvaničnicima Ministarstva odbrane.

Ukrajinski presretači se već koriste u borbenim uslovima, ali njihova efikasnost ostaje nedovoljna, naveo je Zelenski na društvenim mrežama.



Foto: Printskrin X

"Svake nedelje moramo da povećavamo stopu presretanja", dodao je Zelenski navodeći da su proizvodni ciljevi dodeljeni Ministarstvu odbrane, oružanim snagama i proizvođačima.

Zelenski je rekao da mu je vojska predstavila prioritete za ukrajinske operacije dugog dometa za naredni period i operacije u pripremi, bez preciziranja ciljeva.

Ukrajinski predsednik je najavio dalje razgovore ove nedelje o protivvazdušnoj odbrani.