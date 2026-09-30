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Izraelci koji su se nalazili na letu kompanije Flajdubai bezbedno su se vratili u zemlju, a Cvika Mans, jedan od putnika koji su savladali pilota napadača, detaljno je opisao dramatične trenutke u avionu.

"Avion je ponirao, ljudi su leteli po kabini. Bilo je kao u horor filmu", rekao je Mans u intervjuu za izraelsku emisiju "Tohnit Hisahon", navodeći da za njega nema dileme da je reč o napadu.

Mans, generalni direktor osiguravajuće kompanije Leumi, zajedno sa još nekoliko Izraelaca savladao je pilota koji je, kako se sumnja, pokušao da obori avion.

"Sada smo bolje. Stigli smo u Saudijsku Arabiju. Bio je to izuzetno traumatičan događaj koji se dobro završio i svi putnici su živi i zdravi", rekao je na početku intervjua.

"Veoma je teško shvatiti šta se dogodilo. Ovo je traumatičan događaj za sve koji su bili uključeni, veoma težak događaj", dodao je.

"Kopilot je izbo glavnog pilota, izvukli smo ga iz kokpita"

Mans je potom iz minuta u minut opisao kako je počela drama u avionu.

"Moja mlađa ćerka otišla je u toalet, a supruga ju je pratila. Čula je vriske i borbu iz pilotske kabine, snažne zvuke koji su dopirali odatle. Skrenula je pažnju drugom pilotu i zamolila ga da otvori vrata kokpita i proveri šta se događa."

Situacija je potom brzo eskalirala.

"Kopilot je izbo glavnog pilota. Izvukli smo ga napolje uz pomoć još dvojice momaka koji su nam se brzo pridružili, hvala Bogu. Drugi pilot je ušao unutra, a pridružio mu se i pilot koji je sedeo sa putnicima i oni su preuzeli kontrolu nad avionom. Sam avion je ponirao, ljudi su leteli po kabini. To su bili trenuci kao iz horor filma", ispričao je Mans.

Prema njegovim rečima, incident je počeo približno sat vremena pre planiranog dolaska u Izrael.

"Savladavanje pilota trajalo je između 20 minuta i pola sata. To nije bila laka borba. Morali smo da ga vežemo i da stabilizujemo stanje pilota", rekao je.

"Ćerke su vikale da ne žele da umru"

Mans kaže da su putnici koji su intervenisali bili uvereni da je reč o napadu.

"Bilo nam je jasno da je reč o terorističkom napadu. Uspeli smo da vežemo kopilota kablovima slušalica iz multimedijalnog sistema aviona", rekao je.

Nakon prinudnog sletanja, putnici su zbrinuti u Saudijskoj Arabiji.

"Dobro se ponašamo ovde u Saudijskoj Arabiji. Dali su nam vodu i hranu, a medicinske ekipe brinu o putnicima. Ovde ima ljudi koji imaju napade panike, a deca će sigurno nositi traumu čitavog života", rekao je Mans.

Posebno potresno opisao je trenutak kada je avion počeo da ponire.

"Kakav je osećaj? Kao da je došao kraj života. Kada je avion počeo da ponire, moje ćerke su vrištale da ne žele da umru. To vas potpuno potrese. Srećan sam zbog ishoda i iz ovoga moraju da se izvuku pouke. Sada osećamo određeno olakšanje", rekao je.

Mans je na kraju naglasio da zasluge za savladavanje napadača ne pripadaju samo njemu.