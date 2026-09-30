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Američki predsednik Donald Tramp predstavio je konačno povlačenje američkih trupa iz Iraka kao pobedu za obe zemlje, više od dve decenije nakon početka rata u Iraku.

"To je pobeda za Sjedinjene Američke Države, pobeda za Irak i odlučujuća pobeda nad ISIS-om, koji je potpuno desetkovan", rekao je Tramp u sredu tokom događaja povodom Meseca hispanskog nasleđa u Beloj kući.

Trampove izjave ponovile su poruke koje je prethodno objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Imao sam izbor da ostanemo ili da odemo i, bez ikakve sumnje, smatrao sam da je vreme da se Amerika vrati kući!", napisao je američki predsednik.

Tramp je takođe izrazio podršku iračkom premijeru Aliju al Zaidiju, koji je na tu funkciju izabran u maju. Al Zaidi se sa Trampom sastao u Beloj kući u julu.

1/10 Vidi galeriju Donald Tramp pojavio se sa znatno tamnijom kosom i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Nije poznato da li je promena trajna. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

CENTCOM: Američke snage i oprema napustile bazu Erbil

Trampove izjave usledile su nakon što je Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) saopštila da su američke snage napustile Irak, čime je okončana njihova 12-godišnja vojna misija u toj zemlji.

CENTCOM je saopštio da su sve američke snage i vojna oprema napustile vazduhoplovnu bazu Erbil na severu Iraka i da sada počinje "tranzicija ka bilateralnom odbrambenom odnosu SAD i Iraka".

Komandant CENTCOM-a admiral Bred Kuper izjavio je da se "puna primarna odgovornost za bezbednost Iraka" prenosi na iračku vladu i "hrabri narod Iraka".

1/20 Vidi galeriju Bagdad, napad na američku ambasadu u Iraku Foto: screenshot X

Istovremeno, američke snage koje ostaju raspoređene u širem regionu nastaviće da održavaju "budnost i spremnost", sa ciljem "zaštite teritorije SAD i jačanja regionalne bezbednosti".

Više od dve decenije od američke invazije

Sjedinjene Američke Države izvršile su invaziju na Irak 2003. godine i srušile režim Sadama Huseina.

Rat i američko vojno prisustvo nastavili su se godinama nakon što je predsednik Džordž V. Buš, pod čijim vođstvom je pokrenuta invazija bez formalne objave rata, napustio Belu kuću.

Američke borbene snage povučene su iz Iraka 2011. godine, ali su se američke trupe vratile 2014. u okviru međunarodne operacije protiv Islamske države.