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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je posetio vojni komandni punkt blizu istočne linije fronta, gde su ukrajinske snage u kontraofanzivnoj operaciji "Vivaldi" proteklih meseci povratile skoro 200 kvadratnih kilometara teritorije, koju su bile bile zauzele ruske snage.

Zelenski je objavio video na Telegramu na kome se vidi kako se konsultuje sa komandantima, gleda regionalne mape i deli odlikovanja vojnicima blizu grada Liman, prenosi Rojters.

"Ozbiljna operacija, važna u mnogo čemu za našu odbranu u celini i posebno u Donbasu", kazao je Zelenski.

On je dodao da je operacija "Vivaldi" sprečila ruske snage da probiju pozadinu odbrambenih linija oko Slavjanska i Kramatorska.

Zelenski je rekao da su ukrajinske snage povratile 176 kvadratnih kilometara teritorije u tom području, kao i da vojska razmatra proširenje robotskih sistema na kopnu i povećanje kapaciteta dronova.