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Azil za životinje "Voljena Srca" (Liubliachi Sertsia) teško je oštećen tokom ruskog napada na Odesku oblast u Ukrajini 29. septembra, a u udaru i požaru koji je usledio stradalo je najmanje 13 životinja.

Prema rečima Olge Šimilina, koja vodi azil, direktno je pogođen jedan od objekata u kojem su se nalazile životinje i zalihe hrane. Poginulo je deset mačaka i tri psa.

Šimilina je na društvenim mrežama objavila snimke požara i opisala trenutke neposredno nakon udara.

"Gorimo. Pogođeni smo. Tri udara bila su u blizini, a jedan nas je direktno pogodio. Sva hrana i zalihe su izgorele. Unutra su bile životinje", rekla je.

Foto: Shuttestock, Printksrin

Pokušavala da izvuče životinje iz zapaljenog objekta

Prema njenim rečima, u pogođenoj zgradi nalazilo se 15 mačaka.

"Uspela sam da razvalim vrata. Nadam se da su uspele da iskoče. Užasno je. Tamo je bilo 15 mačaka. Spasila sam koliko sam mogla", navela je Šimilina.

Direktan pogodak izazvao je požar koji je zahvatio više od 400 kvadratnih metara. Mačke su bile unutar objekta, dok su se psi nalazili na susednom prostoru.

"Stvorio se vatreni obruč. Sve je uništeno, sve zalihe. Deset mačaka više nema, tri psa više nema. Uspela sam da spasim pet, ali ostale su se skupile u uglu", ispričala je.

Šimilina je za napad direktno optužila Rusiju.

Organizacija za zaštitu životinja UAnimals saopštila je da je u požaru oštećen i prostor u kojem je Šimilina živela. Organizacija sada pokušava da utvrdi kakva je pomoć potrebna azilu i kako mogu da budu zbrinute životinje koje su preživele.

Preživela mačka pronađena sa opekotinama

Na društvenim mrežama azila objavljen je i snimak jedne mačke koja je preživela napad.

Životinja je zadobila opekotine i bila vidno preplašena, ali je preživela udar i požar.

Ovo nije prvi slučaj stradanja životinja u napadima i požarima u ukrajinskim prihvatilištima.

Ranije je u Kijevskoj oblasti izbio požar u azilu "Sirius", jednom od najvećih prihvatilišta za životinje u Evropi, u kojem se nalazi oko 3.200 pasa i mačaka.