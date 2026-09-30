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Helikopter sa šest osoba srušio se danas u ruralnom području Marondera u Zimbabveu, istočno od Hararea, a svi u letelici su poginuli, saopštio je portparol vlade Nik Mangvana, prenela je britanska agencija Rojters.

Mangvana je rekao da su se u helikopteru nalazili poznati biznismen, tri putnika i dva pilota i dodao da će policija naknadno potvrditi identitet žrtava.

Lokalni mediji su preneli da se u letelici nalazio biznismen Viknel Čivajo.

Policija je saopštila da se letelica sa šest osoba srušila na tom području oko 17.00 časova po lokalnom vremenu i da su ekipe hitnih službi izašle na lice mesta.

Dodaje se da su tela teško izgorela i da nadležni organi tek treba zvanično da identifikuju žrtve.