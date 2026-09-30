Planeta
TRAGEDIJA U ZIMBABVEU: Šest osoba poginulo posle pada helikoptera
- Helikopter sa šest osoba srušio se u ruralnom području Marondera u Zimbabveu, istočno od Hararea, a svi u letelici su poginuli.
- U letelici su bili poznati biznismen, tri putnika i dva pilota, dok policija i dalje zvanično utvrđuje identitet žrtava.
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Helikopter sa šest osoba srušio se danas u ruralnom području Marondera u Zimbabveu, istočno od Hararea, a svi u letelici su poginuli, saopštio je portparol vlade Nik Mangvana, prenela je britanska agencija Rojters.
Mangvana je rekao da su se u helikopteru nalazili poznati biznismen, tri putnika i dva pilota i dodao da će policija naknadno potvrditi identitet žrtava.
Lokalni mediji su preneli da se u letelici nalazio biznismen Viknel Čivajo.
Policija je saopštila da se letelica sa šest osoba srušila na tom području oko 17.00 časova po lokalnom vremenu i da su ekipe hitnih službi izašle na lice mesta.
Dodaje se da su tela teško izgorela i da nadležni organi tek treba zvanično da identifikuju žrtve.
Kurir.rs/Rojters
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