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Više od dva miliona ljudi u Engleskoj nije svesno da se njihove nekretnine nalaze u područjima kojima prete poplave, dok se Velika Britanija priprema za vlažan i olujan početak zime, upozorila je Agencija za životnu sredinu.

Stručnjaci navode da postoji veća verovatnoća nego obično da će naredna tri meseca biti kišovita i vetrovita zbog kombinacije velikih vremenskih obrazaca i "suptilnog" uticaja izuzetno snažnog fenomena El Ninjo, što dodatno povećava opasnost od poplava.

Agencija za životnu sredinu upozorila je u sredu da ljudi koji žive u trećini od šest miliona nekretnina sa najvećim rizikom od poplava nisu svesni pretnje sa kojom se suočavaju.

"Znamo da je šest miliona nekretnina u Engleskoj izloženo riziku. Takođe znamo da trećina ljudi koji su ugroženi ne misli da se nalazi u opasnosti", rekla je Karolajn Daglas, direktorka za upravljanje rizicima od poplava i obalne erozije u Agenciji za životnu sredinu.

1/11 Vidi galeriju Velika Britanija sneg oluja nevreme Foto: ADAM VAUGHAN/EPA, Tolga Akmen/EPA

Građanima poručeno da provere da li su ugroženi

Daglas je pozvala građane da na sajtu britanske vlade provere da li su njihove nekretnine izložene riziku od poplava i da preduzmu odgovarajuće mere kako bi se pripremili.

"Želimo da građani budu sigurni da znaju koliki je njihov rizik, zato neka provere na sajtu gov.uk. Potrebno je da se prijave za upozorenja na poplave, a ako su ugroženi, treba da imaju plan za slučaj poplave kako bi znali šta treba da urade", rekla je ona.

Poplave su prošle godine izazvale velike probleme širom Velike Britanije, a britanska meteorološka služba Met Ofis upozorava da se zemlja, nakon leta obeleženog sušama, ekstremnim vrućinama i požarima, suočava sa vlažnim i olujnim početkom zime.

Vil Lang, glavni meteorolog Met Ofisa, rekao je da tromesečna prognoza pokazuje povećanu verovatnoću da će oktobar, novembar i decembar biti vlažni i vetroviti. Istovremeno, postoje prvi nagoveštaji da bi kasniji deo zime mogao da donese suvlje, hladnije i mirnije vreme.

"Sve je veća verovatnoća da će period u celini biti vlažan, vetrovitiji nego obično, ali i topliji nego što je uobičajeno", rekao je Lang.

El Ninjo dodatno povećava rizik

Lang je objasnio da El Ninjo, koji izaziva ozbiljne vremenske poremećaje u drugim delovima sveta, povećava verovatnoću vlažnijeg i vetrovitijeg vremena u Velikoj Britaniji, ali je naglasio da je taj fenomen samo jedan od nekoliko faktora koji utiču na vremenske prilike u zemlji.

"Ovo je samo blago pomeranje verovatnoće u pravcu vlažnijeg i vetrovitijeg vremena", rekao je.

Ipak, dodao je da takvi uslovi dovode do "povećanog potencijala za poplave".

Met Ofis navodi da su poplave verovatne tokom narednih meseci, ali da će istovremeno u velikim delovima Velike Britanije i dalje vladati uslovi suše sve dok se rezervoari vode ne vrate na uobičajene nivoe.