TEŠKI IZRAELSKI NAPADI NA GAZU: Najmanje sedam Palestinaca poginulo, ranjeno više od 20 ljudi
- U napadima su pogođeni stan u gradu Gazi, vozilo u Tel al Havi i područje kod džamije u Han Junisu, gde je ubijen i lokalni novinar Mohamed al Nadžar.
Najmanje sedam Palestinaca poginulo je danas u izraelskim napadima u Pojasu Gaze a ranjeno je više od 20 osoba, saopštili su palestinski zdravstveni zvaničnici.
U gradu Gazi, u izraelskom vazdušnom napadu na stan ubijena je jedna žena, a ranjen je njen muž i nekoliko drugih osoba, rekli su lekari, prenosi Rojters.
Izraelska vojska je saopštila da je napad bio usmeren na pripadnika palestinskog militantnog pokreta Hamas, koji je planirao da izvrši napade na njihove snage.
Lekari su saopštili da su u drugom izraelskom vazdušnom napadu na vozilo ubijene najmanje četiri osobe, a da je ranjeno 14 drugih u naselju Tel al Hava u gradu Gazi, dok je u napadu u blizini džamije u Han Junisu, južno od enklave, ubijen lokalni novinar,Mohamed al Nadžar, i da je bilo više ranjenih.
Još jedan vazdušni napad izraelske snage izvele su danas u blizini grada Karara, na jugu Pojasa Gaze, gde je ubijena jedna osoba.
Izrael, koji tvrdi da se Hamas ponovo naoružava i da pokreće napade kršeći oktobarski sporazum o prekidu vatre, pojačao je napade na pripadnike te grupe poslednjih nedelja.
Hamas je negirao pokušaje izvođenja napada ili obnove svog arsenala naoružanja, i optužio je Izrael da potkopava mirovni sporazum o Gazi, koji je postignut prošle godine u oktobru, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.
Kurir.rs/Rojters