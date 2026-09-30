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Putnik sa leta kompanije Flajdubai Janiv Hajun opisao je dramatične sekunde tokom kojih je, zajedno sa drugim putnicima, savladao pilota napadača, uhvatio ga oko vrata i izvukao iz kokpita, a zatim se vratio u pilotsku kabinu i uhvatio komande aviona koji je naglo gubio visinu.

Hajun se u sredu sastao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i detaljno mu ispričao kako je izgledala borba u kokpitu aviona koji je iz Dubaija leteo za Tel Aviv.

Prema njegovim rečima, prvo je pokušao da uđe u pilotsku kabinu, ali je povređeni pilot bio naslonjen na vrata, zbog čega ih je bilo teško otvoriti.

Kada je konačno uspeo da uđe, zatekao je haotičnu scenu.

"Nijedan pilot nije bio u sedištu. Jedan je bio na podu, a drugi na panelu", rekao je Hajun.

Prema njegovim rečima, napadač je izgledao kao da pokušava da "onesposobi avion".

Uhvatio napadača oko vrata, pa se vratio po komande

Hajun je tada pozvao druge Izraelce u avionu da mu pomognu.

"Pozvao sam nekoliko Izraelaca koji su bili u avionu i pridružila su mi se još dvojica. Prikovali smo ga za pod", ispričao je.

Hajun je napadača uhvatio oko vrata i zajedno sa ostalima izvukao ga iz kokpita. Međutim, njegova intervencija tu se nije završila.

1/4 Vidi galeriju Janiv Hajun, izraelski putnik koji je pomogao da se savlada pilot napadač, a zatim preuzeo komande aviona Flajdubaija tokom dramatičnog leta ka Izraelu. Foto: Tomer Appelbaum/AP

Odmah se vratio u pilotsku kabinu.

"Skočio sam nazad, uhvatio komande i počeo da povlačim ručice", rekao je.

Prema njegovim rečima, čitava drama odvijala se u svega nekoliko sekundi.

"Mislim da se, da smo ušli u izraelski vazdušni prostor, ovo ne bi dobro završilo", rekao je Hajun Netanjahuu.

Na pitanje izraelskog premijera kako je znao šta treba da uradi sa komandama aviona, Hajun je dao neočekivan odgovor.

"Gledam 'Istrage avionskih nesreća', gospodine premijeru, stvarno!", rekao je.

Netanjahu ga je nazvao "herojem".

"Mi smo nacija lavova, zar ne?", odgovorio je Hajun, koji je tokom susreta sa premijerom još nosio majicu sa tragovima krvi.

Avion za minut izgubio gotovo polovinu visine

Prema Netanjahuovim rečima, jedan od pilota nožem je napao drugog i pokušao da obori avion koji je iz Ujedinjenih Arapskih Emirata leteo ka Izraelu.

U avionu se nalazilo oko 170 putnika, među kojima veliki broj Izraelaca.

Tokom incidenta letelica je naglo počela da ponire. Sa približno 33.000 stopa spustila se na oko 17.000 stopa, odnosno sa približno 10.000 na oko 5.100 metara, za oko jedan minut.

Izrael je zbog straha da je u toku otmica aviona podigao borbene avione.

Poziv u pomoć upućen je u 8.44 po lokalnom vremenu, približno dva i po sata nakon što je avion poleteo iz Dubaija za Tel Aviv.

Letelica je nakon naglog gubitka visine kružila u blizini granice sa Jordanom, a približno sat vremena kasnije bezbedno je sletela u Tabuk u Saudijskoj Arabiji.

Obojica pilota zadobila su povrede zbog kojih su hospitalizovana, saopštio je aerodrom Princ Sultan bin Abdulaziz u Tabuku.

Netanjahu je potvrdio da je osumnjičeni pilot uhapšen i da ga ispituju saudijske vlasti. Putnici su kasnije posebnim letom prebačeni u Izrael.

Kako je nož uopšte unet u avion?

Incident je otvorio niz pitanja o bezbednosnim procedurama u civilnom vazduhoplovstvu, pre svega kako je napadač uspeo da unese nož u avion.

Vrata pilotskih kabina tokom leta su zaključana i dodatno ojačana. Takve mere postale su standard u avio-industriji nakon terorističkih napada u SAD 11. septembra 2001. godine.

Za sada nije jasno kako su putnici uspeli da uđu u kokpit, s obzirom na to da su vrata projektovana tako da izdrže pokušaje nasilnog otvaranja.

Takođe nije poznato kako je osoba iz letačke posade uspela da unese nož u avion niti koliki je nož korišćen u napadu.

Piloti prolaze bezbednosne provere, uključujući kontrole detektorima metala na aerodromima. Avio-kompanije standardno proveravaju njihovu profesionalnu i krivičnu prošlost, kao i fizičko i psihičko zdravlje.