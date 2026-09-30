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Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar i ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Abdulah Bin Zajed Al Nahjan razgovarali su danas nakon što je na letu emiratske kompanije "Flajdubai" došlo do pokušaja ubistva jednog od pilota, a avion prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju.

Sar je razgovor opisao kao srdačan i istakao "zajedničku rešenost" da se ojačaju bilateralni odnosi dve zemlje i saradnja u borbi protiv "ekstremističkih elemenata koji žele da ugroze bezbednost i potkopaju stabilnost u regoinu", prenosi Tajms of Izrael.

Govoreći o incidentu na letu kompanije "Flajdubai", on je rekao da je rokom razgovora emiratski ministar "izrazio zadovoljstvo što su se svi izraelski putnici bezbedno vratili svojim kućama".

Kako navodi Al Džazira, odnosi dve zemlje poboljšni su nakon što su UAE 2020. potpisali Avramove sporazume uz posredstvo Sjedinjenih Američkih Država.

Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi izjavio je u maju da je Izrael rasporedio baterije protivvazdušnog sistema "Gvozdena kupola" i ljudstvo u UAE kako bi pomogao u odbrani od potencijalnih iranskih napada.

Foto: Printscreen X

Pilot na letu iz Dubaija za Tel Aviv ranije danas nožem je izbo drugog pilota i pokušao je da izvrši napad nalik onom 2001. godine u Njujorku, preneo je izraelski N12 dodajući da je tim drugih pilota koji su bili prisutni među putnicima intervenisao i uspostavio kontrolu nad letelicom.

"Jedan pilot je izbo drugog i pokušao da ponovi '11. septembar', to jest, da otme avion ili da ga sruši. Avion je počeo da se obrušava, a tim pilota koji je bio prisutan u avionu preuzeo je kontrolu nad letelicom. Dramatična katastrofa je sprečena", prenosi N12 i dodaje da je, prema preliminarnim indikacijama, pilot koji je izazvao incident omanskog porekla.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je incident u avionu kompanije "Flajdubai" bio "pokušaj džihadističkog terorističkog napada", navodeći da su izraelski putnici savladali kopilota koji je nožem napao pilota u pokušaju da sruši avion.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da dokazi ukazuju da je pilot kompanije "Flajdubai", koji je tokom leta nožem napao svog kolegu, nameravao da obori avion, ali da su članovi posade i jedan putnik uspeli da ga spreče, dodajući da je on uhapšen i nalazi se na ispitivanju saudijskih vlasti.

Netanjahu je, prenosi Tajms of Izrael, naveo da je, kada se avion približavao Izraelu, jedan od pilota napao drugog nožem i, kako se veruje, pokušao da obori avion sa putnicima.