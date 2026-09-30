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Rusija neće trčati po svetu "proseći milostinju sa ispruženom rukom", rekao je ruski predsednik Vladimir Putinu obraćanju novosazvanoj Državnoj dumi.

Govoreći o državnom budžetu Rusije – u kojem deficit iz godine u godinu raste – Putin je istakao da je neophodno "eliminisati svaki populizam koji nas iznutra razara".

"Rusija, za razliku od nekih – nećemo upirati prstom – ne može da trči po svetu i ponižavajuće prosi milostinju sa ispruženom rukom. Prvo, zato što je to, kao što sam već rekao, ponižavajuće.

Drugo, niko nam ništa neće dati, to dobro znamo. I treće, što je najvažnije, nama to nije potrebno. Ruski finansijski i ekonomski sistem deluju sigurno.

Najvažnije je ne praviti greške i odgovorno pristupiti rešavanju zadataka u ovim izuzetno važnim oblastima", rekao je Putin.

Dana 20. septembra završeno je trodnevno glasanje na izborima za Državnu dumu Rusije.

Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija osvojila je rekordnih 355 od 450 mesta u ruskom parlamentu.