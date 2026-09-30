AVIO KOMPANIJA FLAJDUBAI SAOPŠTILA: Obustavljeni svi letovi za Izrael zbog istrage o pokušaju otmice aviona
- Kompanija navodi da privremena suspenzija treba da omogući nadležnima da utvrde sve činjenice i da će biti preispitana kada bude više informacija.
Avio kompanija Flajdubai, koja je u vlasništvu vlade Dubaija, saopštila je danas da će svi letovi ka i iz Izraela biti obustavljeni dok traje istraga o pokušaju jednog od njegovih kopilota da sruši avion pun Izraelaca.
"Ova privremena obustava će omogućiti nadležnim organima da nastave svoj rad i utvrde sve činjenice u vezi sa incidentom", kazao je portparol kompanije Flajdubai, prenosi Tajms of Izrael.
On je kazao da je kompanija "potpuno posvećena podršci tekućoj istrazi i održavanju najviših bezbednosnih standarda" u mreži tog avio prevoznika iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
"Ostajemo u tesnoj saradnji sa vladinim organima, regulatorima i zainteresovanim stranama na aerodromu i preispitaćemo suspenziju čim bude dostupno više informacija", kazao je portparol.
Pilot omanskog porekla napao je danas nožem kapetana aviona Smita Mačara, koji je indijskog porekla, na letu iz Duabija za Tel Aviv, nakon čega je osumnjičen da je pokušao da sruši avion u kome se nalazilo 174 putnika, od čega 188 Izraelaca.
Ranjeni kapetan aviona je uspeo da otvori vrata kokpita, nakon čega su putnici savladali napadača, a piloti u civilu su uspeli da izvrše prinudno sletanje na aerodrom u gradu Tabuk u Saudijskoj Arabiji, odakle su svi putnici specijalnim letom prevezeni za Izrael.
Kurir.rs/Tajms of Izrael