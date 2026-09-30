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Glavna vladajuća stranka Slovačke, Smer-SSD, pozvala je danas koalicione partnere da okončaju sporove da ne bi došlo do raspada vlade i pozvala je partnere da ne mešaju unutrašnje sporove u politiku.

"Smer-SSD poziva svoje partnere u vlasti da se uključe u odgovorno upravljanje", saopštila je stranka večeras, nakon sastanka svojih lidera, prenosi Rojters.

Komentari su usledili nakon što je manja stranka u levičarsko-nacionalističkoj koaliciji juče glasala sa opozicijom u paramentu za smenu ministra zaštite životne sredine Tomaša Tarabe, što je dovelo u pitanje opstanak proruske vlade premijera Roberta Fica, godinu dana pre izbora.

Većina u vladi je ugrožena nakon što je parlament izglasao smenu Tarabe, koji se posvađao sa rukovodstvom svoje krajnje desničarske Slovačke nacionalne stranke, mlađeg člana koalicije.

Trostranačka Vlada Slovačke zavisi od nekoliko lojalnih nezavisnih poslanika da bi kontrolisala 78 mesta u parlamentu, od 150 poslanika.

Fico je pokrenuo mogućnost za održavanje prevremenih izbora, što bi zahtevalo odobrenje velike većine u parlamentu.