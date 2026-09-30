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Više od 600 ljudi je uhapšeno tokom akcija blokiranja srednjih škola u Francuskoj, a u sukobima sa policijom povređeno je više od stotinu učenika i policajaca, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez.

Prema njegovim rečima, 625 ljudi je uhapšeno, a povređeno je 199 njih, od čega 83 policajaca.

On je osudio "ciljanje policajaca, bacanje projektila i nasilje", kao i "urbano nasilje".

Prema njegovim rečima, policija je intervenisala sa "velikom dozom umerenosti", a policija je pokrenula istrage o povređenim učenicima.

Foto: MOHAMMED BADRA/EPA

"To su maloletnici koji se suočavaju sa policijom. Očigledno da policija srazmerno koristi oružje poput suzavca", rekao ej nunjez.

Kako navodi Figaro, pokret srednjoškolaca nastavlje se podstaknut i pojedincima iz levičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI) i podrškom univerzitetskih studenata.

Lider LFI Žan-Lik Melanšon ranije danas negirao je danas optužbe francuskog predsednika Emanuela Makrona da ta stranka podstiče nerede na protestima srednjoškolaca širom zemlje.

Foto: MOHAMMED BADRA/EPA

Francuski ministar za visoko obrazovanje Filip Batist optužio je danas LFI da podstiče nasilje tokom blokada srednjih škola, koje se nastavljaju u više gradova širom zemlje, dok je predsednik Francuske Emanuel Makron rekao da politički lideri ne bi trebalo da budu sa učesnicima protesta da bi "širili strah i podstakli najgore".

Srednjoškolci širom Francuske su od početka nedelje blokirali ulaze u škole, dok su državni službenici stupili u štrajk zbog planiranih budžetskih rezova i uslova rada.

Foto: MOHAMMED BADRA/EPA

Protesti su se intenzivirali posljednjih dana, u Parizu je blokirano oko deset odsto škola, u najvećoj meri u predgrađu Sen Deni, u Lilu su juče zapaljeni kontejneri ispred jedne srednje škole, dok je u Lionu došlo do sukoba policije i učenika.