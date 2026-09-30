AKCIJA BLOKIRANJA SREDNJIH ŠKOLA U FRANCUSKOJ: Na protestima uhapšeno 625 ljudi, povređeno 199, od čega 83 policajca! (FOTO)
- Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez osudio je napade na policiju i naveo da je ona intervenisala uz veliku dozu umerenosti.
- Protesti se šire više gradova, uz blokade škola, požare i sukobe, dok vlasti optužuju LFI za podsticanje nasilja.
Više od 600 ljudi je uhapšeno tokom akcija blokiranja srednjih škola u Francuskoj, a u sukobima sa policijom povređeno je više od stotinu učenika i policajaca, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez.
Prema njegovim rečima, 625 ljudi je uhapšeno, a povređeno je 199 njih, od čega 83 policajaca.
On je osudio "ciljanje policajaca, bacanje projektila i nasilje", kao i "urbano nasilje".
Prema njegovim rečima, policija je intervenisala sa "velikom dozom umerenosti", a policija je pokrenula istrage o povređenim učenicima.
"To su maloletnici koji se suočavaju sa policijom. Očigledno da policija srazmerno koristi oružje poput suzavca", rekao ej nunjez.
Kako navodi Figaro, pokret srednjoškolaca nastavlje se podstaknut i pojedincima iz levičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI) i podrškom univerzitetskih studenata.
Lider LFI Žan-Lik Melanšon ranije danas negirao je danas optužbe francuskog predsednika Emanuela Makrona da ta stranka podstiče nerede na protestima srednjoškolaca širom zemlje.
Francuski ministar za visoko obrazovanje Filip Batist optužio je danas LFI da podstiče nasilje tokom blokada srednjih škola, koje se nastavljaju u više gradova širom zemlje, dok je predsednik Francuske Emanuel Makron rekao da politički lideri ne bi trebalo da budu sa učesnicima protesta da bi "širili strah i podstakli najgore".
Srednjoškolci širom Francuske su od početka nedelje blokirali ulaze u škole, dok su državni službenici stupili u štrajk zbog planiranih budžetskih rezova i uslova rada.
Protesti su se intenzivirali posljednjih dana, u Parizu je blokirano oko deset odsto škola, u najvećoj meri u predgrađu Sen Deni, u Lilu su juče zapaljeni kontejneri ispred jedne srednje škole, dok je u Lionu došlo do sukoba policije i učenika.
Kurir.rs/Agencije