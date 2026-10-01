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Tri muškarca ubijena su danas, a jedan je u kritičnom stanju pošto je jedan zaposleni počeo da puca u poslovnom objektu za iznajmljivanje opreme "United rentals" u Manasasu, u Virdžiniji, saopštila je lokalna policija.

Šef policije grada Manasasa, Daglas Kin je kazao da je "došlo do neke vrste svađe", nakon čega je Marvin Grant (37) "izvukao pištolj iz pojasa i pucao u tri žrtve", prenosi NBC.

Žrtve su u kritičnom stanju prebačene u bolnicu, gde su dve od njih preminule od zadobijenih povreda kasnije tog jutra.

Policija je saopštila da je osumnjičeni za pucnjavu takođe mrtav.

Policija je identifikovala žrtve koje su preminule kao Ričarda Lamonta (48) i Kristofera Serana (33).