Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o očiglednom pokušaju otmice aviona kompanije Flajdubai, u kome su većina putnika bili Izraelaci, i da mu izgleda da je osumnjičeni "možda bio terorista ili možda lud".

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu rekao da su mu Netanjahu i drugi rekli kako je vodoinstalater u avionu uspeo da izravna avion, nakon što je počeo da se obrušava, prenosi Rojters.

"Ne znam da li je to istina, ali to je priča koju sam čuo od Bibija i od još nekoliko ljudi. Rekli su da je pilot želeo da sruši avion, ali nemaju takve informacije", rekao je Tramp.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Pilot omanskog porekla napao je ranije danas nožem kapetana aviona Smita Mačara, koji je indijskog porekla, na letu iz Duabija za Tel Aviv, nakon čega je osumnjičen da je pokušao da sruši avion, ali je ranjeni kapetan aviona uspeo da otvori vrata kokpita, nakon čega su putnici savladali napadača, a piloti u civilu su uspeli da izvrše prinudno sletanje na aerodrom u gradu Tabuk u Saudijskoj Arabiji.

Tramp je novinarima kazao i da je "došlo vreme" da se ili postigne dogovor sa Iranom ili da se "možda dignu u vazduh".

Na pitanje kako može da postigne dogovor sa Iranom ako smatra da su njihovi lideri iracionalni, Tramp je odgovorio "možda ih dignete u vazduh".

"Moramo da donesemo tu odluku. (Ili ćemo) sklopiti dogovor... ali vreme je došlo. Uskoro će se završiti", kazao je Tramp.