Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o očiglednom pokušaju otmice aviona kompanije Flajdubai, u kome su većina putnika bili Izraelaci, i da mu izgleda da je osumnjičeni "možda bio terorista ili možda lud".

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu rekao da su mu Netanjahu i drugi rekli kako je vodoinstalater u avionu uspeo da izravna avion, nakon što je počeo da se obrušava, prenosi Rojters.

"Ne znam da li je to istina, ali to je priča koju sam čuo od Bibija i od još nekoliko ljudi. Rekli su da je pilot želeo da sruši avion, ali nemaju takve informacije", rekao je Tramp.

Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Pilot omanskog porekla napao je ranije danas nožem kapetana aviona Smita Mačara, koji je indijskog porekla, na letu iz Duabija za Tel Aviv, nakon čega je osumnjičen da je pokušao da sruši avion, ali je ranjeni kapetan aviona uspeo da otvori vrata kokpita, nakon čega su putnici savladali napadača, a piloti u civilu su uspeli da izvrše prinudno sletanje na aerodrom u gradu Tabuk u Saudijskoj Arabiji.

Tramp je novinarima kazao i da je "došlo vreme" da se ili postigne dogovor sa Iranom ili da se "možda dignu u vazduh".

Na pitanje kako može da postigne dogovor sa Iranom ako smatra da su njihovi lideri iracionalni, Tramp je odgovorio "možda ih dignete u vazduh".

"Moramo da donesemo tu odluku. (Ili ćemo) sklopiti dogovor... ali vreme je došlo. Uskoro će se završiti", kazao je Tramp.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaAVIO KOMPANIJA FLAJDUBAI SAOPŠTILA: Obustavljeni svi letovi za Izrael zbog istrage o pokušaju otmice aviona
Nasilni sukob i napad nožem u pilotskoj kabini aviona kompanije Flaj Dubai tokom leta iznad Saudijske Arabije.jpg
PlanetaDRAMA U AVIONU ZA TEL AVIV: Ministri spoljnih poslova Izraela i UAE razgovarali o incidentu na letu "Flajdubai"
avion.jpg
PlanetaDRAMA U AVIONU NA LETU ZA TEL AVIV: Saudijska Arabija odbila zahtev da izraelski vojni avioni prebace putnike
avion.jpg
PlanetaON JE SAVLADAO POMAHNITALOG PILOTA Potresna ispovest heroja sa leta Flajdubaija: "Ćerke su vrištale da ne žele da umru!" (VIDEO)
Flaidubai.jpg
Planeta"KO GOD ME ČUJE: TREBA NAM POMOĆ" Novi snimak sa paklenog leta Flajdubaija: Krvavi putnik zabeležio trenutke nakon što su "savladali teroriste" na nebu (VIDEO)
Dubai.jpg
PlanetaNOVI UZNEMIRUJUĆI SNIMCI, PILOT KRVAV LEŽI NA PODU, KOPILOT HTEO DA SRUŠI AVION! Vidi se i početak drame, letelica za manje od minut gubi 5.200 m visine (VIDEO)
avion