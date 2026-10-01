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Krista Pajk, osuđena na smrt u američkoj saveznoj državi Tenesi, obustavljeno je nakon što je preživela dve smrtonosne injekcije a ostala živa i pri svesti.

Jedina je žena u toj saveznoj američkoj državi koja je trebalo da bude pogubljena u proteklih 200 godina.

Njeni advokati su u podnesku saveznom sudu naveli da su joj u 20.26 po lokalnom vremenu ubrizgane obe doze, ali da Pajk nije izgubila svest, da joj je srce i dalje kucalo, preneo je NBC kao i sv vodeći američki mediji.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Guverner Tenesija odmah je naredio reviziju izveršenja smrtne kazne kako bi se utvrdilo šta se dogodilo posle 2 neuspela pokušaja.

Kako prenose američki mediji, zavese ispred komore za pogubljenje spuštane su dva puta.

Foto: Fejsbuk Printskrin

Novinari koji su prisustvovali pogubljenju rekli su da su čuli Pajk kako se žali na bol i da je više puta pomerala noge, pri čemu je obarala čaršav kojim je bila pokrivena.

Guverner Tenesija Bil Li naredio je "sveobuhvatnu reviziju" kako bi se utvrdilo šta se dogodilo i saopštio je da poslednje planirano pogubljenje u državi ove godine neće biti izvršeno.

Pajk je nakon pokušaja pogubljenja prevezena u medicinsku ustanovu, saopštili su njeni advokati, koji nisu znali njeno zdravstveno stanje.

Ministarstvo za korekcije SAD potvrdilo je da je prevezena na lečenje.

Saopšteno je da je država pratila "svaki korak zakonitog, ustanovljenog protokola za pogubljenje", dok su advokati osuđene ocenili da Tenesi "ponovo nije sproveo zakonito pogubljenje".

Foto: Tennessee Department of Correction

Podsetimo, Pajk (50) je osuđena na smrt sa 18 godina zbog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer 1995. godine.

Prema navodima policije, Pajk i dva saučesnika su Slemer namamili u napuštenu elektranu, gde su je mučili i pretukli nasmrt.

Slučaj je privukao pažnju zbog navoda o povezanosti sa okultizmom.

Pajk ne osporava svoju ulogu u ubistvu, ali njeni advokati tvrde da porota koja ju je osudila nije čula detalje o dugogodišnjem fizičkom i seksualnom zlostavljanju kojem je bila izložena tokom detinjstva.

Njena odbrana je prethodno tražila da se pogubljenje zaustavi, navodeći da pati od posttraumatskog stresnog poremećaja povezanog sa zlostavljanjem i silovanjem.

Guverner je odbio zahtev za pomilovanje, a Vrhovni sud SAD prethodno je dozvolio da se izvršenje kazne nastavi.

Pajk je trebalo da bude prva žena pogubljena u Tenesiju za više od 200 godina, prema istorijskim zapisima.

Pokušaj njenog pogubljenja usledio je nakon višesatnih pravnih postupaka.

Savezni apelacioni sud prethodno je privremeno zaustavio izvršenje kako bi razmotrio zahtev njene odbrane, ali je Vrhovni sud kasnije ukinuo tu odluku.

Ovo je drugi neuspešni pokušaj pogubljenja u Tenesiju ove godine.