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Krista Pajk (50), zatvorenica osuđena na smrt u saveznoj državi Tenesi, prebačena je sinoć u bolnicu nakon što joj je srce i dalje kucalo nakon dve smrtonosne injekcije tokom pogubljenja.

To je za BBC kazao je advokat osuđenice.

Njen pravni tim je podneo hitan zahtev da se obustavi pogubljenje u trenutku dok se ono dešavalo.

- Gospođica Pajk je izgubila svest, još uvek ima otkucaje srca i glasno hrče - rekao je on.

Jedan od njenih advokata kazao je britanskom medijskom servisu da su na Pajk "primenjene mere za spasavanje života" u bolnici nakon što su joj prilikom izvršenja smrtne presude date dve doze pentobarbitala.

Čekala izvršenje 30 godina

Pajk je osuđena na smrt 1996. godine zbog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer i trebalo je da bude prva žena koja je pogubljena u Tenesiju posle više od dva veka.

Pokušaj pogubljenja dogodio se u zatvoru Riverbend u Nešvilu oko 20 časova po lokalnom vremenu, nakon što ga je Apelacioni sud prvo odložio, a Vrhovni sud SAD potom potvrdio presudu.

Asošijejted pres je objavio da je Pajk dobila dve doze smrtonosne injekcije, a zavesa u sobi za svedoke je dva puta spuštana.

Krista Pajk Foto: Tennesse Department of Corrections

Navodi se da su u jednom trenutku mediji zamoljeni da odu iz zatvora.

- Pajk je bila živa i glasno je hrkala nakon pokušaja ubrizgavanja smrtonosne injekcije i odvezena je vozilom Hitne pomoći iz zatvora - rekli su njeni advokati za AP.

Oni su naveli da ih uprava bolnice nije obavestila o njenom trenutnom stanju.

Vlasti Tenesija su saopštile da su u slučaju Pajk "sledili svaki korak zakonitog, ustanovljenog državnog protokola za pogubljenje koji je odobrila Kancelarija državnog tužioca".

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Šta ako osuđenik ostane živ i nakon druge injekcije?

Protokol o pogubljenju u toj saveznoj državi SAD zahteva da se da druga doza smrtonosne injekcije ubrizga "ukoliko zatvorenik nije preminuo" nakon prve.

Ne precizira šta se dešava ako osuđenik ostane živ i nakon druge injekcije.

Robin M. Maher, izvršna direktorka Informativnog centra o smrtnoj kazni, kazala je da je ono što se desilo sa Pajk "jedinstveno i neuporedivo".

- Sedam ljudi je preživelo nakon izbijanja medicinskih problema zbog toga što tim za pogubljenje nije mogao da nađe venu kako bi dao smrtonosne injekcije, ali niko nije ostao živ nakon što je primio doze koji se koriste u takvim pogubljenjima - rekla je ona.

Krista Pajk Foto: Tennessee Department of Correction

Ovo su njene "poslednje" reči

Svedoci iz medija koji su posmatrali iz posebne sobe naveli su da su zvaničnici podigli zavese na sobi za pogubljenje u 19:27 sati i da su tada ugledali Pajk privezanu za nosila.

- Napustiću ovaj svet onako kako sam provela veći deo svog života, a to je zaljubljena - poručila je Pajk u "poslednjem" obraćanju u kojem je opisala sebe kao osobu koja se pomirila sa tim što joj se dešava.

Međutim, Pajk je ostala budna i u jednom trenutku je podigla glavu i pitala zatvorske službenike da li bi trebalo tako da se oseća u ruci.

Navodi se u tom trenutku nije bilo jasno na šta je mislila.

Do 20:26 časova, svedoci pogubljenja su izvestili da joj je ubrizgana i druga doza pentobarbitala.

I dalje se čulo kako Pajk glasno hrče iza spuštene zavese sve dok mikrofon nije isključen u 20:53 sati.

U to vreme je objavljeno da se predstavnici medija ispraćeni iz zatvora.