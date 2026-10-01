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Smit Mahčar je ležao na podu pilotske kabine aviona "Flajdubaija", obliven krvlju, ali je ipak uspeo da otvori vrata kokpita, omogućavajući putnicima i pilotima u civilu koji su se zadesili u letelici da uđu, savladaju napadača i spasu 174 putnika.

Nekoliko trenutaka ranije, Mahčarov kopilot je izbo kapetana nožem, u očiglednom pokušaju da sruši avion koji je leteo iz Dubaija za Tel Aviv.

Gardijan navodi da se Mačar, indijski državljanin iz Mumbaja, sada na lečenju u bolnici u gradu Tabuku na severozapadu Saudijske Arabije, gde je avion juče prinudno sleteo.

Izraelski zvaničnici su pružili mnogo detalja o tome kako su se događaji odvijali unutar aviona nakon što kopilot napao pilota.

Dobio pohvalu od indijskog premijera i Netanjahua

Indijski premijer Narendra Modi je u jutrošnjoj objavi na društvenoj mreži X pohvalio Mahčara nazvavši ga "herojem".

Smit Mahčar Foto: Israel Foreign Ministry

- Suočen sa najvećom mogućom opasnošću i uprkos ozbiljnim povredama, pokazao je ogromnu hrabrost i nepokolebljivu odlučnost da zaštiti živote drugih. Njegova hrabrost je pomogla da se spasu stotine života i spreči velika tragedija - napisao je Modi.

Prethodno je izraelski premijer Benjamin Netanjahu izrazio podjednako divljenje zbog Mahčarove reakcije.

- Uprkos tome što je izboden nožem i teško povređen, on se borio, pružio otpor, otvorio vrata kokpita i omogućio putnicima i posadi da savladaju napadača - naveo je Netanjahu.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Kako je sve počelo?

Incident je počeo kada je kopilot, za koje je nezvanično objavljeno da je državljanin Omana, izbo nožem pilota i porinuo avion skoro oko 4.300 metara za manje od 30 sekundi.

Ubrzo nakon toga, nekoliko putnika je uspelo da uđe u kokpit i savladavalo napadača.

- Ono što nam je otežalo (intervenciju) bio je on sam (Mačar). Bio je izboden nožem i ležao sa druge strane vrata - kazao je Janiv Hajun, koji je bio među putnicima koji su upali u pilotsku kabinu i za kojeg je Netanjahu naveo da je po profesiji vodoinstalater.

Hajun je kasnije rekao premijeru Izraela da je, dok su se drugi ljudi rvali sa napadačem, "skočio unazad, zgrabio kontrole i počeo da povlači ručke", kao što je video u televizijskim emisijama o avionskim incidentima.

Zatim su piloti u civilu preuzeli kontrolu nad avionom.

Doktor Šota Musajev, stomatolog koji radi na brodu, bio je takođe među onima koji su potrčali u pilotsku kabinu.

1/4 Vidi galeriju Janiv Hajun, izraelski putnik koji je pomogao da se savlada pilot napadač, a zatim preuzeo komande aviona Flajdubaija tokom dramatičnog leta ka Izraelu. Foto: Tomer Appelbaum/AP

On je za CNN kazao da su ugledali napadača na podu kako ubada pilota nožem.

Musajev je pojurio da pomogne Mahčaru, "prestravljen" zbog toga što je mislio da će pilot da umre.

- Bio je sav u posekotinama – glava, ruke – bile su praktično isečene, skoro presečene na dva dela... izgubio je mnogo krvi i bio je u teškom stanju. Mislim da bismo ga izgubili da smo čekali još samo nekoliko trenutaka. Njegov krvni pritisak je naglo pao, iznenada je izgubio svest i svuda je bilo krvi - rekao je Musajev.

On je američkoj televiziji kazao da je potom pomogao u savladavanju napadača i da se seća da ga je kopilota vezao kablovima od slušalica i plastičnim trakama.

Enigma oko pilota u civilu

Piloti u civilu su zatim stabilizovali putanju aviona i počeli da ga prizemljuju u severozapadnom delu Saudijske Arabije.

Prema rečima putnika Almoga Italija, među onima koji su intervenisali bio je i pilot iz Velike Britanije koji nije bio na dužnosti.

Poniranje aviona "Flajdubaija" Foto: screenshot X/clashreport, screenshot X

Itali je kazao da su se u letelici nalazila dva rezervna pilota koji su planirani da upravljaju narednim letom.

- Rezervni piloti su Evropljani, jedan od njih Britanac, oni su ušli (u kabinu) i digli avion, povukli kontrole, stabilizovali ga i sleteli smo u Saudijsku Arabiju - rekao je Itali u snimku koji je objavio BBC.

Gardijan navodi da su se pojavili i drugi izveštaji po kojima su piloti koji nisu bili na dužnosti poreklom iz Južne Afrike ili Novog Zelanda.

Indijski mediji su izvestili da je Mačar operisan u Saudijskoj Arabiji, a indijski zvaničnici navode da je u stabilnom stanju.