OVO JE HEROJ KOJI JE SPREČIO KOPILOTA DA SRUŠI AVION! Obliven krvlju poslednjim snagama otvorio vrata kabine VODOINSTALATERU i ZUBARU, spasli 174 putnika (FOTO)
- Indijski pilot, teško povređen i obliven krvlju, uspeo je da otvori vrata kabine i omogući putnicima i pilotima u civilu da savladaju napadača.
- Kopilot je nožem izbo kapetana Smita Mahčara i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu iz Dubaija za Tel Aviv.
- U avionu je bilo 174 putnika, a letelica je prinudno sletela u Saudijsku Arabiju, gde je Mahčar hospitalizovan.
Smit Mahčar je ležao na podu pilotske kabine aviona "Flajdubaija", obliven krvlju, ali je ipak uspeo da otvori vrata kokpita, omogućavajući putnicima i pilotima u civilu koji su se zadesili u letelici da uđu, savladaju napadača i spasu 174 putnika.
Nekoliko trenutaka ranije, Mahčarov kopilot je izbo kapetana nožem, u očiglednom pokušaju da sruši avion koji je leteo iz Dubaija za Tel Aviv.
Gardijan navodi da se Mačar, indijski državljanin iz Mumbaja, sada na lečenju u bolnici u gradu Tabuku na severozapadu Saudijske Arabije, gde je avion juče prinudno sleteo.
Mahčar je samo jedan od nekoliko ljudi iz ovog aviona koji su nakon okončanja drame proglašeni herojima, jer su uspeli da preotmu kontrolu nad avionom od napadača koji je očigledno pokušao da sruši avion kao što su to učinili teroristi Al Kaide 11. septembra 2001. u SAD.
Izraelski zvaničnici su pružili mnogo detalja o tome kako su se događaji odvijali unutar aviona nakon što kopilot napao pilota.
Dobio pohvalu od indijskog premijera i Netanjahua
Indijski premijer Narendra Modi je u jutrošnjoj objavi na društvenoj mreži X pohvalio Mahčara nazvavši ga "herojem".
- Suočen sa najvećom mogućom opasnošću i uprkos ozbiljnim povredama, pokazao je ogromnu hrabrost i nepokolebljivu odlučnost da zaštiti živote drugih. Njegova hrabrost je pomogla da se spasu stotine života i spreči velika tragedija - napisao je Modi.
Prethodno je izraelski premijer Benjamin Netanjahu izrazio podjednako divljenje zbog Mahčarove reakcije.
- Uprkos tome što je izboden nožem i teško povređen, on se borio, pružio otpor, otvorio vrata kokpita i omogućio putnicima i posadi da savladaju napadača - naveo je Netanjahu.
Kako je sve počelo?
Incident je počeo kada je kopilot, za koje je nezvanično objavljeno da je državljanin Omana, izbo nožem pilota i porinuo avion skoro oko 4.300 metara za manje od 30 sekundi.
Ubrzo nakon toga, nekoliko putnika je uspelo da uđe u kokpit i savladavalo napadača.
- Ono što nam je otežalo (intervenciju) bio je on sam (Mačar). Bio je izboden nožem i ležao sa druge strane vrata - kazao je Janiv Hajun, koji je bio među putnicima koji su upali u pilotsku kabinu i za kojeg je Netanjahu naveo da je po profesiji vodoinstalater.
Hajun je kasnije rekao premijeru Izraela da je, dok su se drugi ljudi rvali sa napadačem, "skočio unazad, zgrabio kontrole i počeo da povlači ručke", kao što je video u televizijskim emisijama o avionskim incidentima.
Zatim su piloti u civilu preuzeli kontrolu nad avionom.
Doktor Šota Musajev, stomatolog koji radi na brodu, bio je takođe među onima koji su potrčali u pilotsku kabinu.
On je za CNN kazao da su ugledali napadača na podu kako ubada pilota nožem.
Musajev je pojurio da pomogne Mahčaru, "prestravljen" zbog toga što je mislio da će pilot da umre.
- Bio je sav u posekotinama – glava, ruke – bile su praktično isečene, skoro presečene na dva dela... izgubio je mnogo krvi i bio je u teškom stanju. Mislim da bismo ga izgubili da smo čekali još samo nekoliko trenutaka. Njegov krvni pritisak je naglo pao, iznenada je izgubio svest i svuda je bilo krvi - rekao je Musajev.
On je američkoj televiziji kazao da je potom pomogao u savladavanju napadača i da se seća da ga je kopilota vezao kablovima od slušalica i plastičnim trakama.
Enigma oko pilota u civilu
Piloti u civilu su zatim stabilizovali putanju aviona i počeli da ga prizemljuju u severozapadnom delu Saudijske Arabije.
Prema rečima putnika Almoga Italija, među onima koji su intervenisali bio je i pilot iz Velike Britanije koji nije bio na dužnosti.
Itali je kazao da su se u letelici nalazila dva rezervna pilota koji su planirani da upravljaju narednim letom.
- Rezervni piloti su Evropljani, jedan od njih Britanac, oni su ušli (u kabinu) i digli avion, povukli kontrole, stabilizovali ga i sleteli smo u Saudijsku Arabiju - rekao je Itali u snimku koji je objavio BBC.
Gardijan navodi da su se pojavili i drugi izveštaji po kojima su piloti koji nisu bili na dužnosti poreklom iz Južne Afrike ili Novog Zelanda.
Indijski mediji su izvestili da je Mačar operisan u Saudijskoj Arabiji, a indijski zvaničnici navode da je u stabilnom stanju.
Mahčar je stupio u kontakt sa porodicom – suprugom i dvoje dece – koji žive u Dubaiju.
(Kurir.rs/The Guardian/Preveo: N. V.)